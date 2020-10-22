Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Türkiye markasına büyük katkı sağlayacak

Uluslararası Yat Yarışı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda başlayacak. İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen mücadele 4 gün sürecek ve ilki İstanbul Boğazı'nda olmak üzere toplam 3 etapta 5 yarış gerçekleştirilecek.

Mekan sponsorluğunu Galataport İstanbul, Bronz sponsorluğunu Red Bull, Helly Hansen, Coca Cola İçecek ve Sport Works, ana medya sponsorluğunu NTV ve medya sponsorluklarını Alem FM ve Lig Radyo markalarının üstlendiği etkinlik kapsamında değerlendirmelerde bulunan İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu şunları söyledi; “Bu yıl ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlediğimiz bu yarış ile ülke sporumuz için yepyeni bir adım atıyor ve Türkiye markamızın tanıtımına büyük katkı sağlıyoruz. Avrupa ve dünyanın en büyük yarış organizasyonları tarafından da takip edilecek olan yarışlar, 2021 ve 2022 yıllarında bünyesine bu organizasyonların etaplarını da dahil ederek katılımcı sayısı ve medya değeri ile büyüyecek. 2023 yılında ise Mavi Vatan sınırlarını kapsayacak şekilde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümüne yaraşır görkemde büyük ve zorlu bir yarış etabı düzenleyeceğiz. Söz konusu organizasyon ile spor diplomasisi yoluyla ülkemizin pozitif imajına katkı sağlayacağımız için heyecanlıyız”.

Yarış Rotası

29 Ekim etabı, Dolmabahçe önlerinde Atatürk ve silah arkadaşlarının manevi şahsiyetleri huzurunda yapılacak olan saygı duruşunu takiben start alacak, sonrasında filo İstanbul Boğazı’nda sınıflarına göre değişecek tur sayıları ile Dolmabahçe, Ortaköy, Galataport İstanbul, Anadolu Hisarı parkurunda yarışacak.

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı, 31 Ekim Cumartesi günü Kalamış-Adalar coğrafi parkurunda yapılacak Mavi Vatan etabından sonra, 1 Kasım Pazar günü Kalamış Koyu açıklarındaki üçgen rotalı Barbaros Hayreddin Paşa Kupası etapları ile sona erecek.