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13.10.2020 - 20:58 |

29 Ekim coşkusu Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları ile yaşanacak

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek olan ‘Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’ için geri sayım başladı.

29 Ekim coşkusu Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları ile yaşanacak
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29 Ekim-1 Kasım 2020 tarihleri arasında, dünyanın dört bir yanından gelecek yelkenli yatların dört gün boyunca İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’nde şampiyonluk için yarışacağı organizasyon, Türkiye’nin tanıtımı açısından da büyük önem taşıyor.

Bu yıl ilki İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek olan ‘Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’ için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

29 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan organizasyonda, ilki İstanbul Boğazı’nda olmak üzere toplam 3 etapta, 5 adet yarış yapılacak.

Yatlar, 29 Ekim Perşembe günü Boğaz’da ‘Cumhuriyet Kupası’ etabında boy göstererek yarışlara başlayacak. 31 Ekim Cumartesi günü Adalar parkurunda ‘Mavi Vatan Kupası’ etabı gerçekleşecek. Yarışmanın son günü olan 1 Kasım Pazar günü ise, Kalamış Koyu’nda ‘Barbaros Hayreddin Paşa Kupası’ etabı ile etkinlik sona erecek.

Gerçekleştirilecek 3 etabın sonunda toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Şampiyonu ünvanını ve Cumhurbaşkanlığı trofesini kazanacak. Pandemi süreci kapsamında alınan tedbirler gereği bu yıl seyircisiz düzenlenecek organizasyon, tv ve dijital mecralardan yapılacak canlı yayınlarla izleyicileri ile buluşacak.

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