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17.11.2017 - 11:05 |

Cüneyt Çakır Dünya Kupası'nda!

FIFA kokartlı hakemlerimiz Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun Dünya Kupası'nda görev alacak.

Cüneyt Çakır Dünya Kupası'nda!
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FIFA kokartlı hakemlerimiz Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'nda görev alacak.

Tecrübeli hakem, yarı finalini yönettiği 2014 Dünya Kupası'nın ardından bu organizasyonda 2. kez yer alacak. Cüneyt Çakır daha önce 2012 ve 2016 Avrupa Şampiyonları'nda yer aldı, 2015'te ise Devler Ligi finalini yönetti.

FIFA'nın Zürih'teki merkezinde yapılan toplantıda Dünya Kupası'nın hakem listesi belirlendi.

Avrupa kıtasından 9 isim arasında Cüneyt Çakır da yer aldı.

Avrupa'dan ayrıca Björn Kuipers (NED), Gianluca Rocchi (ITA), Damir Skomina (SVN), Jonas Eriksson (SWE), Antonio Mateu Lahoz (ESP), Szymon Marciniak (POL), Felix Brych (GER) ve Milorad Mazic (SRB) Dünya Kupası'nda görev yapacak.

Toplam 25 hakemden diğer isimler şöyle:

Asya (4) Ravshan Irmatov (UZB), Alireza Faghani (IRN), Nawaf Shukralla (BHR), Ryuji Sato (JPN).

Afrika (3) Bakary Gassama (GAM), Janny Sikazwe (ZAM), Gehad Grisha (EGY)

Kuzey Amerika (3) Mark Geiger (USA), Joel Aguilar (SLV), César Ramos (MEX)

Güney Amerika (5) Sandro Ricci (BRA), Néstor Pitana (ARG), Wilmar Roldán (COL), Enrique Cáceres (PAR), Julio Bascuñán (CHI)

Avusturalya (1) Matt Conger (NZL)

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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