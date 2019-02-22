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22.02.2019 - 10:09 | | İSTANBUL (AA)

Curry'nin 36 sayısı Warriors'a galibiyeti getirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, sahasında Sacramento Kings'i 125-123 yendi.

Curry'nin 36 sayısı Warriors'a galibiyeti getirdi
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NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 36 sayı, 6 ribaunt, 7 asistlik performans sergilediği mücadelede Sacramento Kings'i 125-123 yenerek, bu sezon 42. galibiyetini aldı.

Kevin Durant'ın 28 sayı ürettiği Warriors'ta DeMarcus Cousins 17 sayı, 10 ribaunt, 3 asistle salondan ayrıldı.

Kings'te ise Marvin Bagley 28 sayı, 13 ribauntla "double double" yaparken, Buddy Hield 19, De'Aaron Fox 18 sayıyla oynadı.

Cedi'den Suns potasına 19 sayı

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Phoenix Suns'ı 111-98 mağlup etti.

Cedi Osman'ın 19 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle galibiyete katkı sağladığı mücadelede Ante Zizic 15 sayı, 12 ribaunt, Kevin Love 16 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

Konuk ekipte Devin Booker'ın 30, Kelly Oubre'nin 23 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı. Suns, tarihinde ilk kez üst üste 16 mağlubiyet aldı.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns: 111-98

Philadelphia 76ers-Miami Heat: 106-102

Brooklyn Nets-Portland Trail Blazers: 99-113

Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 98-97

Golden State Warriors-Sacramento Kings: 125-123

Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 111-106

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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