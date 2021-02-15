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15.02.2021 - 12:03 |

Daniel Sturridge için sürpriz talip

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United son olarak Trabzonspor forması giyen Daniel Sturridge'i kadrosuna katmayı planlıyor.

Daniel Sturridge için sürpriz talip
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Daniel Sturridge, Premier Lig'e geri dönebilir.

Son olarak Trabzonspor forması giyen ve bordo-mavili ekipteki sözleşmesi feshedildikten sonra yaklaşık bir yıldır bonservisi elinde olan Daniel Sturridge için Newcastle United talip oldu.

90 Min'in haberine göre Callum Wilson'ın sakatlığı nedeniyle Newcastle United rotayı 31 yaşındaki İngiliz golcüye çevirdi. Daha önce MLS'e transferi gündeme gelen Sturridge, siyah-beyazlı formayla yeniden Premier Lig'e dönebilir.

Bonservisi elindeki futbolculara yönelen Newcastle United, Daniel Sturridge ile birlikte Ahmed Musa'yı da gündeminde tutuyor. Son olarak Al Nassr'da top koşturan 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Ekim ayından bu yana kulüpsüz.

Daniel Sturridge, Trabzonspor formasıyla 16 resmi maça çıkmış ve 7 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

Daniel Sturridge, Trabzonspor'dan neden ayrıldı?
2020'nin Mart ayında Trabzonspor, Daniel Sturridge'in sözleşmesini feshetmiş ve aynı gün yıldız futbolcuya men cezası gelmişti.

İngiltere Futbol Federasyonu, 2018'de bahis kurallarını çiğneyen futbolcuyu Mart ayından başlayarak Haziran'a kadar geçerli olmak üzere futboldan men etmişti. Ceza FIFA'ya bağlı tüm ülkelerde geçerli oldu. Haziran'da cezası biten Sturridge buna rağmen halen boşta.

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Daniel Sturridge için sürpriz talip

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