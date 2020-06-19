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19.06.2020 - 19:31 |

Danimarka Süper Ligi’nde 3’cü Türk!

Danimarka Süper Ligi’nde lider durumda bulunan FC Midtjylland geleceğin yıldızı olarak görülen genç Türk futbolcu Aral Şimşir ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Attığı goller ve asistlerle herkesin dikkatini çeken Aral Şimşir, Rezan Çorlu ile Ertuğrul Tekşen’den sonra Danimarka Süper Ligi’nde top koşturacak üçüncü Türk futbolcu olacak.

Danimarka Süper Ligi’nde 3’cü Türk!
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Danimarka Süper Ligi’nde lider durumda bulunan FC Midtjylland kulübü dün 18 yaş doğum gününü kutlayan ve geleceğin yıldızı olarak görülen genç Türk futbolcu Aral Şimşir ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Sivaslı bir ailenin çocuğu olarak Danimarka’da doğan ofans oyuncusu Aral’ın isteği üzerine, FC Midtjylland kulübü tarafından Sivas’ın plaka numarası olan 58 numaralı forma verildi.

Türk futbolcu Aral, doğum gününde kulübün kendisiyle 5 yıllık sözleşme imzalamasından çok mutlu olduğunu belirterek, ailesinin ve köklerinin geldiği memleketini asla unutmayacağını ve bu nedenle özellikle Sivas kentinin plaka numarası olan 58 numaralı formayı istediğini söyledi.

Korona sonrası yeniden başlayan Danimarka Süper Ligi’nde FC Midtjylland’ın AC Horsens’e karşı oynadığı karşılaşmada ilk kez A takım forması giyen Aral’ın, büyük tekniği olan, topu ayağında tutabilen, maçın kaderini değiştirecek büyük bir yetenek olduğu belirtildi.

Midtjylland Sportif Direktörü Svend Gravesen, Türk futbolcu Aral‘ın genç yaşta kulübe gelerek hedefine ulaşmaya başladığına işaret ederek, büyük tekniği ve karakteri ile yenilgiyi kabul etmeyen mücadeleci yapısıyla Danimarka Süper Ligi’ne damgasını vurmasını hedeflediklerini ifade etti.

Danimarka kulübünün futbol Akademisinden yetişen attığı goller ve asistlerle herkesin dikkatini çeken Aral Şimşir, Rezan Çorlu ile Ertuğrul Tekşen’den sonra Danimarka Süper Ligi’nde top koşturacak üçüncü Türk futbolcu olacak.

Danimarka Süper Ligi’nde 3’cü Türk

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