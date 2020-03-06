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06.03.2020 - 00:14 | | AA

DanimarkalÄ± eski futbolcu Kahlenberg'de koronavirüs tespit edildi

DanimarkalÄ± eski futbolcu Thomas Kahlenberg'de yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tespit edildi.Â  Kahlenberg ile temasta bulunan 13 kiÅŸinin daha karantina iÃ§in evlerine gÃ¶nderildiÄŸi kaydedildi.Â

DanimarkalÄ± eski futbolcu Kahlenberg'de koronavirüs tespit edildi

DanimarkalÄ± eski futbolcu Thomas Kahlenberg'de yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tespit edildi.Â 

Brondby KulÃ¼bÃ¼, Danimarka SÃ¼per Lig'de 1 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ Lyngby'yi aÄŸÄ±rladÄ±klarÄ± maÃ§Ä± statta izlemeye gelen Kahlenberg'in koronavirÃ¼s test sonucunun pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve karantinaya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

KÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce Hollanda'nÄ±n baÅŸkenti Amsterdam'dan dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edilen 36 yaÅŸÄ±ndaki Kahlenberg'in durumunun iyi olduÄŸu belirtildi.Â 

AralarÄ±nda Brondbyli futbolcu Joel Kabongo, Lyngbyli oyuncular Martin Ornskov, Kasper Jorgensen ve Patrick da Silva'nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ±, Kahlenberg ile temasta bulunan 13 kiÅŸinin daha karantina iÃ§in evlerine gÃ¶nderildiÄŸi kaydedildi.Â 

AyrÄ±ca koronavirÃ¼sÃ¼n yayÄ±lmasÄ±nÄ± engellemek amacÄ±yla Brondby StadÄ±'nda Kahlenberg ile direkt temasta bulunan kiÅŸilerin kulÃ¼ple irtibata geÃ§mesi gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

Â Kahlenberg, profesyonel kariyeri sÄ±rasÄ±nda 2001-2017 yÄ±llarÄ±nda Danimarka'da Brondby, Fransa'da Auxerre ve Evian ile Almanya'da Wolfsburg formalarÄ± giydi. Orta saha oyuncusu olarak gÃ¶rev yapan Kahlenberg, Danimarka Milli TakÄ±mÄ±'nda ise 47 kez sahaya Ã§Ä±ktÄ±.

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DanimarkalÄ± eski futbolcu Kahlenbergde koronavirÃ¼s tespit edildi

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