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22.12.2020 - 23:55 | | AA

Darüşşafaka Tekfen: 71 - Hereda San Pablo Burgos: 74

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, konuk ettiği İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos'a 74-71 yenildi.

Darüşşafaka Tekfen: 71 - Hereda San Pablo Burgos: 74
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Bu sonuçla yeşil-siyahlı ekip, gruptaki üçüncü mağlubiyetini yaşadı. Hereda San Pablo Burgos ise üçüncü galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yapan ve bulduğu serilerle rakibine üstünlük kuran Darüşşafaka Tekfen, ilk periyodu 22-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan taraf, Hereda San Pablo Burgos oldu. Farkı kapatan ve öne geçen konuk ekip, soyunma odasına 40-36 üstün gitti.

Üçüncü periyotta üstünlüğü yeniden ele geçiren Darüşşafaka Tekfen, son çeyreğe 56-55 önde girdi.

Karşılıklı sayılarla geçen final periyodunda son bölümde yakaladığı skor üstünlüğünü koruyan Hereda San Pablo Burgos, mücadeleden 74-71 galip ayrıldı.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Oskars Lucis (Letonya), Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Martin Vulic (Hırvatistan)

Darüşşafaka Tekfen: Andrews 13, Berk Demir 5, Jerret 8, Magette 11, Doğuş Özdemiroğlu 16, Sinan Güler 9, Erkan Veyseloğlu 7, Emircan Koşut 2, Ryan Luther, Görkem Doğan, Doruk Dora

Hereda San Pablo Burgos: Cook, Kravic 4, McFadden 11, Rabaseda 2, Rivero 5, Horton 20, Renfroe 16, Benite 10, Salvo 4, Barrera 2, Sakho, Salash

1. Periyot: 22-16

Devre: 36-40

3. Periyot: 56-55

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Darüşşafaka Tekfen: 71 - Hereda San Pablo Burgos: 74

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