Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Dembele için Atletico Madrid itirafı geldi
10.01.2021 - 09:16 |

Dembele için Atletico Madrid itirafı geldi

Lyon Sportif Direktörü Juninho, 24 yaşındaki golcüleri Moussa Dembele'nin Atletico Madrid ile görüştüğünü doğruladı ve İspanyol ekibiyle pazarlık masasında olduklarını söyledi.

Dembele için Atletico Madrid itirafı geldi
ABONE OL

Fransa'da lider Olympique Lyon'un Sportif Direktörü Juninho Pernambucano yaptığı açıklamada takımın yıldız golcüsü Moussa Dembele'nin Atletico Madrid ile flört ettiği iddialarını doğruladı.

Juninho açıklamasında Dembele'nin motivasyon düşüklüğü yaşadığını ve sebebinin Atletico Madrid ile transfer görüşmesi olduğunu belirtti. Brezilyalı yönetici açıklamasında, ""Moussa Dembele'nin ayrılma isteği var. Direkt bana gelip söyledi, motivasyon kaybı yaşadığını anlattı. Kendisi Atletico Madrid'le anlaşmış, biz de Atletico'yla görüşüyoruz. Ayrılmak isteyen futbolcuyu 5 ay boyunca tutmanın anlamı yok." sözlerini kullandı.

Dembele'nin yaz transfer dönemini beklemeden devre arasında Atletico Madrid'e imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Moussa Dembele, Fulham'da kendini gösterip Celtic'te büyük çıkışını yaptıktan sonra Olympique Lyon'a 22 milyon euroya transfer olmuştu. 24 yaşındaki golcü bu sezon 18 maçta 1 gol atsa da toplam Lyon kariyerinde 108 maçta 45 gol 13 asist üreterek devlerin gözüne girmeyi başarmıştı.

Dembele için Atletico Madrid itirafı geldi

    Valbuena'dan akılalmaz asist | Galibiyeti getirdi...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Hatayspor - Beşiktaş maçı Misli.com’da
      Hatayspor - Beşiktaş maçı Misli.com’da
    2. Ferdi Kadıoğlu'na transfer teklifi
      Ferdi Kadıoğlu'na transfer teklifi
    3. İşte Mandzukic'e önerilen sözleşme!
      İşte Mandzukic'e önerilen sözleşme!
    4. Kadro dışı kalma nedeni ortaya çıktı!
      Kadro dışı kalma nedeni ortaya çıktı!
    5. Ozornwafor için ilklerin maçı
      Ozornwafor için ilklerin maçı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor'un Enzo Perez transferinde pürüz!

    Trabzonspor'un Enzo Perez transferinde pürüz!

    Dembele için Atletico Madrid itirafı geldi

    Dembele için Atletico Madrid itirafı geldi

    Trabzonspor'un Yunus Mallı ısrarı! İşte yapılan teklif

    Trabzonspor'un Yunus Mallı ısrarı! İşte yapılan teklif

    Son dakika - Beşiktaş'ta Atiba, Ghezzal ilk 11’e dönüyor

    Son dakika - Beşiktaş'ta Atiba, Ghezzal ilk 11’e dönüyor

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet