Dembele için Atletico Madrid itirafı geldi

Fransa'da lider Olympique Lyon'un Sportif Direktörü Juninho Pernambucano yaptığı açıklamada takımın yıldız golcüsü Moussa Dembele'nin Atletico Madrid ile flört ettiği iddialarını doğruladı.

Juninho açıklamasında Dembele'nin motivasyon düşüklüğü yaşadığını ve sebebinin Atletico Madrid ile transfer görüşmesi olduğunu belirtti. Brezilyalı yönetici açıklamasında, ""Moussa Dembele'nin ayrılma isteği var. Direkt bana gelip söyledi, motivasyon kaybı yaşadığını anlattı. Kendisi Atletico Madrid'le anlaşmış, biz de Atletico'yla görüşüyoruz. Ayrılmak isteyen futbolcuyu 5 ay boyunca tutmanın anlamı yok." sözlerini kullandı.

Dembele'nin yaz transfer dönemini beklemeden devre arasında Atletico Madrid'e imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Moussa Dembele, Fulham'da kendini gösterip Celtic'te büyük çıkışını yaptıktan sonra Olympique Lyon'a 22 milyon euroya transfer olmuştu. 24 yaşındaki golcü bu sezon 18 maçta 1 gol atsa da toplam Lyon kariyerinde 108 maçta 45 gol 13 asist üreterek devlerin gözüne girmeyi başarmıştı.