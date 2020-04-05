Deniz Türüç'ten canlı yayında Belhanda cevabı!

Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç, players.id instagram hesabı canlı yayında soruları yanıtladı.

"Fenerbahçe tutku diyebilirim"

"Fenerbahçe dediğinde kulüp içinde ne kadar aile ortamı olduğunu biliyor. Ancak aynı zamanda futbol sahasında değil, futbol dışında da öyle. Fenerbahçe'deki futbolcular karakterli insanlar, güzel insanlar. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Tutku diyebilirim."

"Taraftara aşıktım"

Taraftarla ilgili olarak milli futbolcu, "İlk geldiğimde de açıklamıştım. Ben zaten aşıktım. Geçen sene kötü döneme rağmen stadı full doldurdular" dedi.

Gol mü asist mi? sorusuna Deniz Türüç, "Çok zor bir soru. Bazen çok basit bir gol atıp, zor bir asist yapabilirsin. Ya da tam tersi. O anın pozisyonuna bağlı. Bazen çok güzel bir asist, golden daha da güzel olabilir. Bunu cevaplamak gerçekten zor." cevabını verdi.

Yayın sırasında Galatasaray derbisinde Belhanda ile yaşadığı kavgaya yönelik bir yoruma Deniz Türüç "Herkes hak ettiğini alır." cevabını verdi.

Deniz Türüç Kimdir?