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27.01.2021 - 11:43 | | Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

Denizlispor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı

SÜPER Lig'de son olarak evinde Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olup ateş hattından kurtulamayan Yukatel Denizlispor'da 3 futbolcu süresiz kadro dışı bırakıldı.

Denizlispor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı
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Yeşil-siyahlılarda sol bek Zakarya Bergdich, orta saha oyuncuları Mathieu Dossevi ve Federico Varela A takım kadrosundan çıkarıldı. Yönetimin 3 futbolcudan kendilerine kulüp bulmalarını istediği öğrenildi. Geçen sezon Denizlispor'a transfer olan Faslı oyuncu Bergdich ilk senesinde 22 maça çıkarken, bu sezon ise 17 müsabakada forma giydi. Sezon başında Fransa'nın Toulouse takımından gelen Togolu Dossevi sadece 8 maçta oynadı. Las Palmas'tan kadroya dahil edilen Arjantinli Varela ise 7 karşılaşmada yeşil-siyahlı formayı terletti.

Denizlispor, orta saha oyuncusu Murawski'nin geçen sezon ve bu sezondan kalan alacağı 250 bin Euro'yu ödedi ve Polonyalı futbolcunun sözleşmesini feshedip Lech Poznan'a gitmesini engelledi. Dış transfer çalışmalarını da sürdüren kurmayların stoper mevkisi için Stuttgart'tan 29 yaşındaki stoper Marcin Kaminski ve Helsingborg'dan 32 yaşındaki İsveçli sol bek Martin Olsson ile prensipte anlaştığı vurgulandı. İki futbolcunun da en kısa zamanda resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

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Denizlisporda 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı

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