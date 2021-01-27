Son Dakika Transfer Haberleri | Erol Bulut'un çılgın planı ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin yeni forvet arayışında mutlu son...

Kemal Ademi ve Papiss Cisse'yi gözden çıkaran ve devre arasında forvet takviyesi de yapmak isteyen Fenerbahçe, Aaron Boupendza için Hatayspor'a resmi teklifini iletti. Buna göre Fenerbahçe, Bordo-Beyazlı ekibe para ve 2 futbolcu önerdiği iddia edildi.