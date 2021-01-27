• 27 Ocak 2021 - 11:20 • Son Güncelleme:
Son Dakika Transfer Haberleri | Erol Bulut'un çılgın planı ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin yeni forvet arayışında mutlu son...
Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kayserispor'u 3-0'lık skorla geçerek lider Beşiktaş'ın 2 puan arkasında ikinciliğini sürdüren Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor...
• 27 Ocak 2021 - 11:20 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Sezon başında 18 yeni transfer gerçekleştirerek takımı adeta baştan kuran Emre Belözoğlu önderliğindeki Fenerbahçe, devre arasında da transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor.
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