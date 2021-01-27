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• 27 Ocak 2021 - 11:20 • Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Erol Bulut'un çılgın planı ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin yeni forvet arayışında mutlu son...

Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kayserispor'u 3-0'lık skorla geçerek lider Beşiktaş'ın 2 puan arkasında ikinciliğini sürdüren Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor...

• 27 Ocak 2021 - 11:20 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Sezon başında 18 yeni transfer gerçekleştirerek takımı adeta baştan kuran Emre Belözoğlu önderliğindeki Fenerbahçe, devre arasında da transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

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Son olarak stoper bölgesine transfer edilen oyunculardan istediğini alamayan Kanarya, Attila Szalai'yi devre arasında renklerine bağlamış, Kayserispor karşısına ilk 11'de çıkan genç futbolcu futbol otoriteleri tarafından tam not aldı.

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Bu transferin ardından Fenerbahçe, dünya çapında büyük bir ses getiren transferin altına imzasını attı. Arsenal'de aylardır kadro dışı kalan Mesut Özil, uzun süren görüşmelerin arından Fenerbahçe'ye imza attı.

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Son olarak da İngiltere takımlarından QPR'da forma giyen oyuncu Bright Osayi-Samuel'i renklerine katan Fenerbahçe'de hareketlilik sürmeye devam ediyor.

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Yaşananların ardından şampiyonluk yarışısında elini iyice güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, forvet pozisyonunda verim alamadığı futbolcuları elden çıkarıp Süper Lig'de ortalığı kasıp kavuran forvet Boupendza için harekete geçti.

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Mesut Özil, Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel transferlerini bitiren Sarı-Lacivertliler, bu sezon Hatayspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Aaron Boupendza'yı gündemine aldı.

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Kemal Ademi ve Papiss Cisse'yi gözden çıkaran ve devre arasında forvet takviyesi de yapmak isteyen Fenerbahçe, Aaron Boupendza için Hatayspor'a resmi teklifini iletti. Buna göre Fenerbahçe, Bordo-Beyazlı ekibe para ve 2 futbolcu önerdiği iddia edildi.

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Hatay'da yerel basında yer alan habere göre Kanarya, Hatayspor'un golcü oyuncusu Boupendza için resmi teklif yaptı. Güney ekibine paranın yanı sıra iki oyuncu önerildiği gelen haberler arasında. Hatayspor'un teklifi değerlendirdiği öğrenilirken Fenerbahçe'nin asıl transfer hedefi ortaya çıktı.

9BOUPENDZA PLASE, ASIL HEDEF MAREGA

BOUPENDZA PLASE, ASIL HEDEF MAREGA

Porto’nun 2016 yılında 3.8 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı yıldız golcü, o sezon Vitoria Guimaraes’e kiralandı. 2017’de Porto ile ilk sezonunu yaşayan Marega, ligde oynadığı 29 maçta 22 gol-5 asistlik formuyla adından söz ettirdi.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun uzun süredir takıma katmak istediği oyuncu için yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ortaya çıktı.

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Sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların da heyecanlanmasına sepeb olan son gelişme neticesinde Fenerbahçe'nin Porto'nun yıldız oyuncusunu satın alma opsiyonu ile 6 aylık kiralayacağı aktarıldı.

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Portekiz basınının Türk gazetelerini kaynak gösterdiği haberde tarafların her konuda anlaştığı, oyuncunun Türkiye'ye gelmeye hazır olduğu ifade edildi.

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