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27.07.2020 - 12:05 | | Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) -

Denizlispor'da transfer harekatı başlayacak

SÜPER Lig'in son maçında evinde MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenilmesine rağmen kümede kalmayı başaran Yukatel Denizlispor'da yeni sezon çalışmalarına başlandı.

Denizlispor'da transfer harekatı başlayacak
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 Önceliği iç transfere verecek yönetimin birçok futbolcuyla yollarını ayıracağı ifade edildi. Kurmayların ilk olarak yeni teknik direktör belirlemek için harekata başladığı vurgulandı. Sezonun son bölümümünü Teknik Sorumlu Levent Kartop yönetiminde tamamlayan yeşil-siyahlıların tecrübeli bir ismi dümene geçireceği kaydedildi. 

11 FUTBOLCU DEVAM 
Yukatel Denizlispor'da yeni sezon planlamasında takımdaki birçok futbolcuyla devam edilmeyeceği ifade edildi. Sezonun sona ermesinin ardından tatile çıkan yeşil-siyahlı ekipte, sözleşmesi devam eden 11 futbolcu kaldı. Yabancı oyunculardan Hugo Rodallega, İsmail Aissati, Hadi Sacko, Radoslaw Murawski, Zakarya Bergdich, Tiago Lopes'in sözleşmeleri sürerken, yerli futbolculardan Recep Niyaz, Murathan Sütçü, Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal ve Özgür Çek'in kontratları devam ediyor. 

Denizlisporda transfer harekatı başlayacak

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