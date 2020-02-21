Derbilerin faturasÄ± aÄŸÄ±r oluyor

Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda yapÄ±lan derbilerden sonra kulÃ¼pler, oyuncular ve yÃ¶neticiler Ã§eÅŸitli cezalar aldÄ±. TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), son 10 sezonda iki takÄ±m arasÄ±ndaki derbi maÃ§lardan sarÄ±-lacivertli kulÃ¼be 2 milyon 193 bin 750 lira, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼be ise 1 milyon 640 bin 500 lira para cezasÄ± verdi.

FenerbahÃ§e'ye 7 maÃ§ seyircisiz oynama

Son 10 sezonda derbilerin ardÄ±ndan FenerbahÃ§e toplam 7, Galatasaray ise 3 maÃ§ seyircisiz oynama cezasÄ± aldÄ±. SÃ¼per Lig SÃ¼per Final'de 12 MayÄ±s 2012 tarihinde FenerbahÃ§e ÅžÃ¼krÃ¼ SaracoÄŸlu StadÄ±'nda oynanan ve 0-0 berabere biten maÃ§Ä±n sonunda Galatasaray ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸÄ±rken, FenerbahÃ§e'ye taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu saha olaylarÄ± sebebiyle 5 maÃ§ seyircisiz oynama ve 28 bin 750 lira para cezasÄ± uygulandÄ±.

SarÄ±-lacivertliler aynÄ± sezon ligde rakibi ile oynadÄ±ÄŸÄ± derbi maÃ§tan sonra da 2 maÃ§ seyircisiz oynama ve 135 bin lira para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

Galatasaray'a ise 2010-2011, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarÄ±nda sarÄ±-lacivertli takÄ±mla sahasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± lig maÃ§larÄ±ndan sonra birer maÃ§ ceza verildi.

En fazla ceza alan isimler

FenerbahÃ§e-Galatasaray rekabetinde son 10 sezonda sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda teknik direktÃ¶r Fatih Terim 10, yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶r Hasan ÅžaÅŸ 8, futbolcu Engin Baytar 11, sarÄ±-lacivertlilerde ise Volkan Demirel, Raul Meireles ve Jailson sekizer maÃ§la en fazla ceza alan isimler olduÂ

Rekabette Ã¶zellikle geÃ§en sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda oynanan maÃ§Ä±n ardÄ±ndan verilen cezalar dikkati Ã§ekti.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n bitiminden sonra yaÅŸanan olaylar nedeniyle PFDK, Galatasaray'dan Fatih Terim'e toplamda 10, Hasan ÅžaÅŸ'a 8, Ryan Donk'a 6, Badou Ndiaye'ye 5, Garry Rodrigues'e 3, FenerbahÃ§e'den de Jailson'a 8, Roberto Soldado'ya da 6 maÃ§ men cezasÄ± uyguladÄ±.

Rekabeteki en aÄŸÄ±r ceza ise 12 AÄŸustos 2012 tarihinde Erzurum'da oynanan TFF SÃ¼per Kupa maÃ§Ä±nda mÃ¼sabaka hakemlerine ve taraftarlara yÃ¶nelik sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketi ve ihraÃ§ sonrasÄ± mÃ¼sabaka hakemine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle 11 maÃ§la GalatasaraylÄ± Engin Baytar'a verildi.

Son 10 sezondaki cezalar

Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda son 10 sezonda oynanan maÃ§larÄ±n ardÄ±ndan PFDK'nÄ±n verdiÄŸi cezalar ÅŸÃ¶yle:

2019-2020 sezonu

SÃ¼per Lig ilk yarÄ± (28 EylÃ¼l 2019)

Galatasaray: 36 bin lira para cezasÄ±.

2018-2019 sezonu:

SÃ¼per Lig ilk yarÄ± (2 KasÄ±m 2018)

Galatasaray: 320 bin lira para cezasÄ±. KulÃ¼p baÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz'e 105 gÃ¼n hak mahrumiyeti ve 70 bin lira para cezasÄ±. Teknik direktÃ¶r Fatih Terim'e 10 maÃ§ ve 79 bin lira, antrenÃ¶r Hasan ÅžaÅŸ'a 8 maÃ§ ve 20 bin 800 lira, futbolcu Ryan Donk'a 6 maÃ§ ve 15 bin 600, Badou Ndiaye'ye 5 maÃ§ ve 13 bin, Garry Rodrigues'e 3 maÃ§ ve 7 bin 800, Mariano Filho'ya 5 bin lira para cezasÄ±.Â

FenerbahÃ§e: 12 bin para cezasÄ±. Futbolcu Jailson'a 8 maÃ§ ve 20 bin 800, Roberto Soldado'ya 6 maÃ§ ve 15 bin 600 lira para cezasÄ±.

SÃ¼per Lig ikinci yarÄ± (14 Nisan 2019)

FenerbahÃ§e: 215 bin 500 lira para cezasÄ±.

Galatasaray: 45 bin lira para cezasÄ±.

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2017-2018 sezonu:

SÃ¼per Lig ilk yarÄ± (22 Ekim 2017)

Â Galatasaray: 250 bin lira para cezasÄ±.

Â FenerbahÃ§e: 90 bin lira para cezasÄ±.

Â SÃ¼per Lig ikinci yarÄ± (17 Mart 2018)

FenerbahÃ§e: 400 bin lira para cezasÄ±.

Galatasaray: 60 bin lira para cezasÄ±.

2016-2017 sezonu:Â

SÃ¼per Lig ilk yarÄ± (20 KasÄ±m 2016)

FenerbahÃ§e: 15 bin lira para cezasÄ±.

Galatasaray: 29 bin lira para cezasÄ±.

SÃ¼per Lig ikinci yarÄ± (23 Nisan 2017)

Galatasaray: 1 maÃ§ seyircisiz oynama.

FenerbahÃ§e: 155 bin lira para cezasÄ±.

2015-16 sezonu:

SÃ¼per Lig ilk yarÄ± (25 Ekim 2015)

FenerbahÃ§e: 30 bin lira para cezasÄ±.

SÃ¼per Lig ikinci yarÄ± (13 Nisan 2016)

Galatasaray: 65 bin lira para cezasÄ±.

FenerbahÃ§e: 15 bin lira para cezasÄ±.

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± final maÃ§Ä± (26 MayÄ±s 2016)

Galatasaray: 161 bin 500 lira para cezasÄ±.

FenerbahÃ§e: 190 bin lira para cezasÄ±. KulÃ¼p baÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'a 6 ay hak mahrumiyeti ile 100 bin lira para cezasÄ±.

2014-2015 sezonu:

TFF SÃ¼per Kupa (25 AÄŸustos 2014 - Manisa)

FenerbahÃ§e: 120 bin lira, Volkan Demirel'e 3 maÃ§ men ve 17 bin 500 lira, yÃ¶netici Ä°lhan EkÅŸioÄŸlu'na 30 gÃ¼n hak mahrumiyeti ve 26 bin lira para cezasÄ±.

Galatasaray: 250 bin lira para cezasÄ±.

SÃ¼per Lig ilk yarÄ± (18 Ekim 2014)

Galatasaray: 60 bin lira para cezasÄ±.

FenerbahÃ§e: Bruno Alves 2 maÃ§ men.

SÃ¼per Lig ikinci yarÄ± (8 Mart 2015)

FenerbahÃ§e: 230 bin lira para cezasÄ±.Â

2013-2014 sezonu:

TFF SÃ¼per Kupa (11 AÄŸustos 2013 - Kayseri)

Galatasaray: 99 bin lira para cezasÄ±.

FenerbahÃ§e: 110 bin lira para cezasÄ±.

SÃ¼per Lig ilk yarÄ± (10 KasÄ±m 2013)

FenerbahÃ§e: 150 bin lira para cezasÄ±.

SÃ¼per Lig ikinci yarÄ± (6 Nisan 2014)

Galatasaray: 1 maÃ§ seyircisiz oynama ve 100 bin lira para cezasÄ±.

FenerbahÃ§e: 15 bin lira para cezasÄ±.

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2012-2013 sezonu:

TFF SÃ¼per Kupa (12 AÄŸustos 2012 - Erzurum)

Galatasaray: 75 bin lira, Engin Baytar'a 11 maÃ§ men ve 20 bin lira para cezasÄ±.

FenerbahÃ§e: 15 bin lira, teknik direktÃ¶r Aykut Kocaman'a 10 bin lira para cezasÄ±.

SÃ¼per Lig ilk yarÄ± (16 AralÄ±k 2012)

Galatasaray: 50 bin lira para cezasÄ±.

FenerbahÃ§e: 60 bin lira, Meireles 4 resmi maÃ§ ve 20 bin lira para cezasÄ±.

SÃ¼per Lig ikinci yarÄ± (12 MayÄ±s 2013)

FenerbahÃ§e: 170 bin lira, Volkan Demirel 5 maÃ§ men ve 16 bin 500 lira, Meireles 4 maÃ§ men 20 bin lira para cezasÄ±Â

Galatasaray: Sabri SarÄ±oÄŸlu 4 maÃ§ men ve 13 bin 500 lira para cezasÄ±.

2011-2012 sezonu:

SÃ¼per Lig ilk yarÄ± (7 AralÄ±k 2011)

Galatasaray: 5 bin lira para cezasÄ±.

SÃ¼per Lig ikinci yarÄ± (17 Mart 2012)

FenerbahÃ§e: 2 maÃ§ seyircisiz ve 135 bin lira para cezasÄ±.

Galatasaray: AntrenÃ¶r Hasan ÅžaÅŸ'a 1 maÃ§ men para cezasÄ±.

SÃ¼per Lig SÃ¼per Final (22 Nisan 2012)

Galatasaray: 5 bin lira para cezasÄ±.

SÃ¼per Lig SÃ¼per Final (12 MayÄ±s 2012)

FenerbahÃ§e: 5 maÃ§ seyircisiz oynama cezasÄ± ve 28 bin 750 lira para cezasÄ±.

Galatasaray: 10 bin lira para cezasÄ±, kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Ãœnal Aysal ve yÃ¶netici Necati Demirkol'a 21'er gÃ¼n hak mahrumiyeti ve 15'er bin lira para cezasÄ±.Â

2010-2011 sezonu:

SÃ¼per Lig ilk yarÄ± (24 Ekim 2010)

FenerbahÃ§e: 22 bin 500 lira para cezasÄ±.

Galatasaray: 20 bin lira para cezasÄ±.

SÃ¼per Lig ikinci yarÄ± (18 Mart 2011)

Galatasaray: 1 maÃ§ seyircisiz oynama, Milan Baros 3 maÃ§ men

FenerbahÃ§e: 15 bin lira para cezasÄ±.Â

Ã–te yandan karÅŸÄ±laÅŸmalarda, bazÄ± tribÃ¼nlere giriÅŸ yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamÄ±ndaki kartlarÄ±nÄ±n bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi mÃ¼sabakaya giriÅŸleri engellenmesi cezasÄ± da uygulanmÄ±ÅŸtÄ±r.

Not: TFF Tahkim Kurulu tarafÄ±ndan indirilen cezalar esas alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.

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