Derrick Rose, tekrar New York Knicks'te!

Detroit Pistons'ın, guard Dennis Smith Jr. ve bir ikinci tur Draft hakkı karşılığında Derrick Rose'u New York Knicks'e takas ettiği bildirildi.

Pistons'a giden seçimin aslen Charlotte Hornets'e ait olduğu belirtildi.

Rose, Detroit formasıyla bu sezon benchten gelerek, maç başına 14.2 sayı ve 4.2 asist kaydediyordu. Bu sezon 7.7 milyon dolar maaş alan 32 yaşındaki oyuncu, bir sonraki ölü sezonda serbest oyuncu olacak.

Bu takas, Rose ve başantrenör Tom Thibodeau'yu, Chicago Bulls ve Minnesota Timberwolves ile birlikte geçirdikleri dönemlerden sonra üçüncü kez bir araya getirmiş olacak. Aynı zamanda Rose, 2016-17 sezonunda formasını giydiği New York'ta ikinci dönemini geçirecek.

Bu yıl Knicks için yalnızca üç maçta forma giymiş olan 23 yaşındaki Smith Jr., bu sezon rotasyonuna giremediği Knicks ekibinden, kendisini takımın G League bağlantılı ekibine atamasını talep etmişti.