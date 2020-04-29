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29.04.2020 - 19:02 |

Doktor Fauci: "Spor maçları yapılamayabilir"

Coronavirüsün sarstığı ABD'de kötü haber geldi. Salgına işaret eden Doktor Fauci, "Eğer güven ortamı sağlanamazsa bu sene spor yapılamaz" dedi.

Doktor Fauci: "Spor maçları yapılamayabilir"

 

ABD'de Salgın ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı ve aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinde olan Doktor Anthony Fauci, New York Post'a yaptığı açıklamada kötü bir haber verdi.

ABD'de tüm spor branşları yeniden dönüş hazırlıkları yaparken Fauci, koronavirüs salgınının tamamen kontrol altına alınması gerektiğini belirtti.

79 yaşındaki doktor, "Taraftarlar, oyuncular, hakemler ve herkes için güvenlik sağlanmalı. Aksi halde bu sene spor maçları yapılamaz. Ancak şöyle bir yol olur; tüm takımlar bir otelde veya bir bölgede karantinaya alınır ya da maçlar seyircisiz olur. Ben de sporun dönmesini isterim" ifadelerini kullandı. 

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