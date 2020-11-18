Döndük başa!

CELAL UMUT EREN

2020 yılını krize döndüren koronavirüs salgını tüm dünyayı etkiliyor, spor branşlarını zora sokuyor. Mart-Nisan sürecindeki gibi sıkıntılı bir süreç yeniden başladı. Futbol, basketbol, voleybol gibi takım sporlarında sıkıntılı günler baş gösterdi. 21 takımlı Süper Lig’de şu anda tam 13 kulüpte koronavirüs vakası bulunuyor. Beşiktaş 8 vaka ile dikkat çekerken, Galatasaray’da da 5 ismin testleri pozitif geldi. Vakaların sebebinde ülke milli takımları yatıyor.

Toplamda 41 vaka



Süper Lig’deki ilk koronavirüs krizini Hatayspor yaşamıştı. 16 Ekim’de Ömer Erdoğan ve 17 futbolcusu hastalığa yakalanan Hatay ekibinin 2 maçı ertelenmişti. Dün itibariyle koronavirüs vakaları açıklayan 13 Süper Lig kulübünde toplam pozitif sayısı 41’e ulaştı. Hastalığın Türkiye’ye giriş yaptığı 11 Mart tarihinden bu yana Süper Lig takımlarındaki en yüksek rakama ulaşıldı. EURO 2020’nin 2021’e bırakılması nedeniyle 21 takımlı ve 42 haftalı ligde fikstür telaşı dikkat çekiyor.

Localar da kapanıyor

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanmaya devam edeceğini bildirdi. Buna göre yüzde 50 seyirci alınan localar da kapatıldı. Halı sahaların faaliyetlerine ise ara verilecek. Bu arada yasak saatleri kapsamında oynanacak maçlardaki görevliler için özel izin alınacağı ifade edildi.