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11.06.2015 - 14:51 | | KONYA (AA)

Dossa Junior, resmen Konyaspor'da

Yeşil-beyazlılar, defans oyuncusu Junior'u bir yılı opsiyonlu 2 yıllığına renklerine bağladı.

Dossa Junior, resmen Konyaspor'da
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor, Portekiz asılı defans oyuncusu Dossa Junior ile bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Torku Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, kulüp binasında düzenlenen imza töreninde, Junior'un kariyer sahibi bir futbolcu olduğunu belirtti.

Legia Varşova'dan transfer ettikleri 28 yaşındaki oyuncunun, defans hattında takımı güçlendireceğini belirten Baydar, "Takımın hedefleri doğrultusunda bu transferi gerçekleştirdik. Takıma faydalı olacağına inanıyoruz. Kendisi başarılı bir defans oyuncusu. Kulübümüze ve taraftarlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Junior, kendisini Torku Konyaspor renklerine bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Daha sonra yeşil-beyazlı formayı giyen Junior, imza attığı için mutlu olduğunu söyledi.

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