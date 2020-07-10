Dövüş Adası’nda Günün İlk Işıklarıyla 3 Kemer Maçı!

UFC yönetimi, ülkeler arasında uygulanan seyahat kısıtlamalarına çözüm olarak Abu Dhabi’de büyük bir tesis kurmuştu. Yas Adası üzerinde bulunan tesiste dövüşçüler sahilde kurulan kafesin içinde mücadele edecekler. UFC tarihinde ilk kez gerçekleşecek bu açık hava etkinliği MMA severlere benzeri olmayan bir seyir deneyimi yaşatacak.

Ada’da Dövüş Heyecanı!

Yılın en dolu dövüş gecesi olarak kabul edilen UFC 251, heyecan dolu üç kemer mücadelesine ev sahipliği yapıyor. Abu Dhabi’deki Dövüş Adası’nda yapılacak etkinliğin ana kartında hafif orta sıklet şampiyonu Usman, BMF şampiyonluk kemerinin sahibi Jorge Masvidal ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Haftalardır sözlü geçen rekabetin kozlarını paylaşmaya sayılı günler kaldı. Nijerya kâbusu lakaplı Usman “Covingtona neler yaptığımı gördün, sana daha beter işkencede bulunacağım” diyerek rakibine aylar öncesinden meydan okumuştu. Masvidal ise “UFC ile yeni bir sözleşme imzaladım. Mutluyum çünkü bu adamın (Usman) suratını kırıp üstüne bir de para alacağım” sözleriyle baştan sona çekişmeli geçecek mücadelenin sinyallerini verdi.

Gecenin diğer unvan maçında Max Holloway, UFC 245’te kaybettiği kemerini geri almak için Alexander Volkanovski’nin karşısına çıkacak. Emekliliğini açıklayan Henry Cejudo’nun boşta bulunan horoz sıklet kemeri için mücadele edecek Petr Yan ve eski UFC & WEC Şampiyonu Aldo da gecede yumruklarını çarpıştırmak için hazır!

Volkan Oezdemir kemer yolunda güçlü bir rakip karşına çıkıyor

Gecenin alt kartında ise Türkiye’de de tanınan dövüşçü Volkan Oezdemir yer alıyor. Hafif ağır sıkletin iddialı isimlerinden olan Volkan Oezdemir’i kemer yolunda önemli bir maç bekliyor. Son iki maçından zaferle ayrılan Volkan’ın karşısına UFC 251’de Jiri Prochazka çıkacak. Prochazka büyük karşılaşmaya 10 maçlık galibiyet serisiyle geliyor.