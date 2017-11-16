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16.11.2017 - 10:23 | | AA

Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu

2018 FIFA Dünya Kupası'nda gruplarda mücadele edecek 32 takımın kura çekimine katılacağı torbalar belli oldu.

Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu
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FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 1 Aralık Cuma günü Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda çekilecek grup kuraları öncesinde torbaların belirlendiği ifade edildi.

Ülkelerin FIFA dünya sıralamasındaki yerine göre belirlenen torbalarda yer alan 32 takım, kura çekiminin ardından 8 gruba ayrılacak.

Dünya Kupası'nda gruplarda mücadele edecek takımların torbaları şöyle:

1. Torba: Rusya, Almanya, Brezilya, Portekiz, Arjantin, Belçika, Polonya, Fransa

2. Torba: İspanya, Peru, İsviçre, İngiltere, Kolombiya, Meksika, Uruguay, Hırvatistan

3. Torba: Danimarka, İzlanda, Kosta Rika, İsveç, Tunus, Mısır, Senegal, İran

4. Torba: Sırbistan, Nijerya, Avustralya, Japonya, Fas, Panama, Güney Kore, Suudi Arabistan

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