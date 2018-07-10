Dünya Kupası'nı izlemek 3 milyar dolar

KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre, futbolun patronu FIFA, Rusya'daki Dünya Kupası’ndan 6,1 milyar dolarlık gelir hedefliyor. FIFA, bu kazancın 3 milyar dolarını yayın haklarından elde edecek.

217 ülkede canlı yayınlanıyor

2002 Dünya Kupası'ndaki 1,2 milyar dolarlık yayın gelirini 2014 Dünya Kupası'nda 2,4 milyar dolara çıkararak ikiye katlayan FIFA, Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda ise gelirlerinde 600 milyon dolarlık artış sağladı. Futbolun patronu, en büyük kupasının yayın haklarını beş bölgede (Afrika, Amerika, Asya, Avrupa, Oknayusya) toplam 217 ülkeye sattı. Bu ülkelerin büyük çoğunluğu ise Avrupa (55) ve Afrika'da (54) bulunuyor. FIFA bütçenin geride kalan en az 3,1 milyar dolarlık kısmını ise sponsorlardan sağlayacak.

Fox Sports'tan 400 milyon euro

Yayın haklarını satın alarak FIFA’yı zengin eden bazı televizyon kuruluşları ise bu yatırımlarından istedikleri kârı elde edemeyecek. Örneğin, 2018 Dünya Kupası’nın yayın hakkı için 93 milyon Euro ödeyen İtalyan Mediaset, milli takımlarının turnuvaya katılamaması nedeniyle gelir kaybı yaşayacak. Aynı şekilde ABD Milli Takımı da turnuvada yer alamadı. ESPN/ABC'den yayın haklarını 400 milyon euro karşılığında alan Fox Sports, büyük bir zararla karşı karşıya kalacak.

Analizi değerlendiren KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Dünya Kupası dünyada en çok izlenen spor organizasyonlarından birisi. 2014 Dünya Kupası Finali'ni 1 milyarın üzerinde insan takip etti. Bu rakamın bu sene daha da artması bekleniyor. Futbola olan küresel ilgilnin artması sponsorluk ve yayın ücretlerini de olumlu yönde etkiliyor. Bu durum da FIFA'nın yayın haklarından elde ettiği geliri daha da yukarıya çıkarıyor. 2022 Dünya Kupası'nda yayın hakları gelirinin 3,1 milyar doları da aşacağını düşünüyoruz'' dedi.