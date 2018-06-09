Dünya Kupası'nın en güzelleri seçildi

Almanya'nın en büyük eğlence parkı olan Freiburg kentinin Rust kasabasında bulunan 'Avrupa Parkında' yapılan finale 500'e yakın davetli katıldı. Almanya güzellik yarışma organizasyonu 'Miss Germany Corporation' (MGC) 4. Futbol Dünya Şampiyonası 'Miss WM' finaline 8 grupta yer alan 32 ülkeden yaşları 18-33 olan 31 güzel podyumda jürinin oylarını kazanmak için kıyasıya yarıştı.

Yarışmaya Suudi Arabistan güzeli katılmadı. Açık havada yapılan yarışmada podyuma çıkan güzeller ve izleyenler sağanak yağmura rağmen yarışmayı yağmurluk ve şemşiye altında izlediler. Milli formalarla podyuma çıkan güzeller temsil ettikleri ülkeleri dalgalandırırken, ay yıldızlı Türkiye Bayrağı da dalgalandırıldı. Jüri heyetinde eski FIFA hakemi Alman Walter Eschweiler, futbol yorumcusu Waldemar Hartmann, sunucular Jana Azizi, Ruth Hofmann, eski futbolculardan David Odonkor, eski Miss WM 2014 güzellik kraliçesi Kolombiyalı Daniela Ocoro Mejia gibi tanınmış simalar bulundu. Yarı finale Mısır, Portekiz, Almanya, İzlanda, Danimarka, Sırbistan, Belçika ve Kolombiya güzelleri kaldı. Sekiz yarı finalistten Belçika'yı temsil eden yarışmanın en genci Zoe Brunet (18) 'Miss WM 2018' kraliçesi ilan edildi. Almanya 2018 güzeli 'Miss Germany 2018' güzellik kraliçesi Anahita Rehbein (23), 260 puanla yarışmanın ikincisi oldu. Yarışmanın üçüncüsü 210 puanla Danimarka güzeli Amanda Petri (21) ilk üç güzel arasında objektiflere poz verdiler. Dört sene önce 'Miss WM 2014' güzellik kraliçesi seçilen Kolombiyalı Daniela Ocoro Mejia tacını Miss WM 2018 güzellik kraliçesi seçilen Belçikalı Zoe Brunet'e devretti. Yarışmaya katılan güzellere değişik hediyeler ve 5'er bin Euro para ödülü takdim edildi.