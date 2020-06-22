Dünyada Galatasaray şaşkınlığı! 'Hayatınızda böyle bir şey gördünüz mü?'

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Sarı-kırmızılı ekibin 105. dakikada penaltıdan yediği golle 3 puanı kaybettiği ve eşine zor rastlanır bir maç sonu yaşanan mücadelenin yankıları sürüyor.

Goal.com'un İngiltere versiyonu maçı Galatasaray'ın 6 gollü Gaziantep gerilimi olarak gördü.

İngiliz Givemesport.com sitesi ise maçı 'Futbol tarihinin en çılgın maç sonlarından biri' olarak değerlendirdi.

Sportbible ise 'Galatasaray beraberlik golünü çılgın uzatmaların 105. dakikasında yedi' başlığıyla paylaştı.

Premier Lig'in resmi yayıncılarından BT Sport ise pozisyonları anlatarak 'Hayatınızda böyle bir şey gördünüz mü? Sadece Süper Lig'de görebilirsiniz.' şeklinde tweet attı.