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22.06.2020 - 20:18 | | AA

EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA'da Simge Åžebnem Aköz'ün sözleÅŸmesi uzatÄ±ldÄ±

EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±'nda milli oyuncu Simge Åžebnem AkÃ¶z'Ã¼n sÃ¶zleÅŸmesi uzatÄ±ldÄ±.Â

EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA'da Simge Åžebnem Aköz'ün sözleÅŸmesi uzatÄ±ldÄ±
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EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±'nda milli oyuncu Simge Åžebnem AkÃ¶z'Ã¼n sÃ¶zleÅŸmesi uzatÄ±ldÄ±.Â 

Turuncu-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 29 yaÅŸÄ±ndaki liberonun gelecek sezon bitecek sÃ¶zleÅŸmesinin 2022-2023'Ã¼n sonuna kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

AÃ§Ä±klamada, "TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n kaptanÄ± ve milli takÄ±mÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± liberosu Simge'yle 2022-2023 sezonu sonuna kadar birlikte Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Bu sÃ¼reÃ§te birlikte daha nice baÅŸarÄ±lara imza atacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yoruz." ifadelerine yer verildi.Â 

KulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesaplarÄ±nda aÃ§Ä±klamasÄ±na yer verilen Simge Åžebnem AkÃ¶z ise "Bu formayÄ± giymeye devam edeceÄŸim iÃ§in Ã§ok mutlu ve gururluyum." ifadesini kullandÄ±.

EczacÄ±baÅŸÄ± VitrAda Simge Åžebnem AkÃ¶zÃ¼n sÃ¶zleÅŸmesi uzatÄ±ldÄ±

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