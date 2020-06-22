EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±'nda milli oyuncu Simge Åžebnem AkÃ¶z'Ã¼n sÃ¶zleÅŸmesi uzatÄ±ldÄ±.Â

Turuncu-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 29 yaÅŸÄ±ndaki liberonun gelecek sezon bitecek sÃ¶zleÅŸmesinin 2022-2023'Ã¼n sonuna kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

AÃ§Ä±klamada, "TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n kaptanÄ± ve milli takÄ±mÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± liberosu Simge'yle 2022-2023 sezonu sonuna kadar birlikte Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Bu sÃ¼reÃ§te birlikte daha nice baÅŸarÄ±lara imza atacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yoruz." ifadelerine yer verildi.Â

KulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesaplarÄ±nda aÃ§Ä±klamasÄ±na yer verilen Simge Åžebnem AkÃ¶z ise "Bu formayÄ± giymeye devam edeceÄŸim iÃ§in Ã§ok mutlu ve gururluyum." ifadesini kullandÄ±.