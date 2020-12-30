Edgar Ie transferi için tribüne geliyorlar

Trabzonspor'un başarılı defans oyuncusu Edgar Ie, Saint Etienne'in sıkı markajı altında. 26 yaşındaki stoperi Sivasspor maçında canlı izleyen Fransız kulübünün yetkilileri, Fatih Karagümrük karşılaşmasında da tribünde olacak.

Daha önce oyuncu için bordo-mavililere 2 milyon Euro bonservis bedeli teklif eden Saint Etienne'in daha yüksek bir rakam önermeye hazırlandığı belirtildi. Edgar'ı satma düşüncesi olmayan Trabzonspor yönetimi ise teklifi ancak astronomik olması halinde değerlendirmeye almayı düşünüyor.

Bu arada Ligue 1 ekibinin, Edgar Ie'nin yanı sıra Trabzonspor'un genç futbolcusu Safa Kınalı ile de ilgilendiği ve 21 yaşındaki hücum oyuncusunun gelişimini yakından takip ettiği belirtildi.



PEREİRA'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI

Joao Pereira, hakkında çıkan "Takımdan ayrılmayı düşünüyor" haberlerini yalanladı. Sosyal medyadan eşi ve oğluyla birlikte fotoğrafını paylaşan 36 yaşındaki sağ bek, "Son günlerde eşimle birlikte verdiğimiz tek karar Gabriel'e bir kardeş vermek istememizdi" notunu düştü.

ABDÜLKADİR ÖMÜR İDMANDA

Koronavirüs tedavisi tamamlanan Abdülkadir Ömür üst üste yapılan iki testin negatif çıkmasının ardından takımla çalıştı. Ekuban, düz koşu yaparken belinde ağrıları bulunan Vitor Hugo, salonda çalıştı. Djaniny ise idmanda yer almadı.