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04.11.2020 - 07:00 |

Efsane isim Yalçın Granit'e son görev

Efsane için önce Darüşşafaka Ayhan Şahenk’te sevenleri bir araya gelirken TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan, “Bizlere hep yol gösterdi” dedi. Türk Telekom Stadı’ndaki törende konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise “Onunla çalışmayı isterdim” ifadesini kullandı

Efsane isim Yalçın Granit'e son görev
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88 yaşında vefat eden Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit için dün tören düzenlendi. Granit’in naaşı daha sonra Zincirlikuyu Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda düzenlenen ilk törene, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan, Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Tayfun Öktem, Darüşşafaka Başkanı Ümit Başkırt, G.Saray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Selçuk Ernek ve takım oyuncuları, Galatasaray Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Yalçın Granit’in oğlu Ali Granit ile spor camiasından isimler katıldı.
Törende konuşan Onan, Yalçın Granit’in Türk basketboluna büyük katkılar sağladığını dile getirerek, “Arkasından gelen bizlere büyük ışık oldu, yol gösterdi. Onun sayesinde yüzlerce oyuncu yetişti. Basketboldan hiç vazgeçmedi. Bizim için tüm zamanların all-starıdır. Geçen sene Yalçın ağabeyimize tüm zamanların all-starı ödülünü vermiştik ve formasını Sinan Erdem Spor Salonu’na asmıştık. Çok üzüntülüyüz. Ailesine sabır diliyorum, basketbol camiasının başı sağolsun” ifadelerini kullandı.

Yalçın Granit için ikinci tören Galatasaray tarafından Türk Telekom Stadı’nda düzenlendi. Törende konuşan sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz, Yalçın Granit’i tanıma şansına sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Ne söylesek eksik kalır. Yalçın ağabeye Türk sporuna yaptığı büyük katkılar nedeniyle saygılıydık, Galatasaraylı olduğu için ayrıca saygılıydık. Çok rafine, kalite bir insandı. Onunla beraber çalışmayı çok isterdim. Bir de mülkiyeli ağabeyim Mesut Yılmaz’ı anmak istiyorum. O da sadece Galatasaraylı değildi. Siyaset adamlığından devlet adamlığına evrilmeyi kanıtlayan bir ağabeyimizdi. Onun da ailesine sabırlar diliyorum. Her ikisini de rahmet diliyor ve saygıyla anıyorum.”

Efsane isim Yalçın Granite son görev

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