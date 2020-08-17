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17.08.2020 - 16:59 |

Ekrem Ekşioğlu, Fenerbahçe'de göreve başladı

Fenerbahçe, eski futbolculardan Ekrem Ekşioğlu'nu altyapı antrenörü olarak kadrosuna kattı.

Ekrem Ekşioğlu, Fenerbahçe'de göreve başladı
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Fenerbahçe yeni sezon öncesi altyapısına sürpriz bir ismi kattı. Futbolculuk kariyerinde Başakşehir, Kayseri Erciyesspor gibi takımların formasını giyen, son olarak beİN Sports'ta yorumculuk yapan Ekrem Ekşioğlu, sarı-lacivertli kulüpte altyapı antrenörü olarak göreve başladı.

Sarı-lacivertli kulüpte göreve başladıktan sonra açıklama yapan Ekrem Ekşioğlu "Benim için bir milad. İçinden geldiğim çok sevdiğim yeşil sahalara Türkiye'nin en büyük spor kulübü Fenerbahçe Çatısı altında yeni nesilleri, geleceğin karakterli ve donanımlı futbolcularını yetiştirmek üzere geri dönüyorum." dedi

42 yaşındaki Ekrem Ekşioğlu ayrıca "Başkanımız Ali Koç ve Yöneticilerimiz başta olmak üzere bana güvenen herkese teşekkürü bir borç bilirim. Kalpler Beraber" ifadelerini kullandı.

Ekrem Ekşioğlu, Fenerbahçede göreve başladı

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