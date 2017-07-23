El Ehli - Alanyaspor: 3-0

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, hazırlık maçında Suudi Arabistan'ın El Ehli takımına 3-0 mağlup oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Alanyaspor, El Ehli ile karşı karşıya geldi.

Sahaya Haydar Yılmaz, Gassama, Mamadou, Birol Parlak, Berkan Emir, Maniatis, Emre Nefiz, Efecan Karaca, Emre Akbaba, M'Billa ve Vagner Love ilk 11'i ile çıkan turuncu-yeşilli takım, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapattı.

Maçın ikinci yarısında, Haydar, Vagner Love, Birol, Maniatis, Emre, Efecan ve M'Billa'nın yerine Remy, N'Sakala, Tolga Tekin, Taha Yalçıner, Cenk Ahmet Alkılıç, Yusuf Serdar Çoban ve Sackey oyuna dahil edildi.

Alanyaspor, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle maçtan 3-0 mağlup ayrıldı.

Alanya ekibi kampta, 25 Temmuz Salı günü Yunanistan'ın Asteras, 27 Temmuz Perşembe günü Almanya'nın Eintracht Frankfurt ve 30 Temmuz Pazar günü Suudi Arabistan'ın El Hilal takımıyla hazırlık maçı yapacak.