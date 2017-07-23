Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlanyaspor Haberleri El Ehli - Alanyaspor: 3-0
23.07.2017 - 21:43 | | ANTALYA (AA)

El Ehli - Alanyaspor: 3-0

Spor Toto Süper Lig takımlarından Alanyaspor, hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi El Ehli'ye 3-0 yenildi.

El Ehli - Alanyaspor: 3-0
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, hazırlık maçında Suudi Arabistan'ın El Ehli takımına 3-0 mağlup oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Alanyaspor, El Ehli ile karşı karşıya geldi.

Sahaya Haydar Yılmaz, Gassama, Mamadou, Birol Parlak, Berkan Emir, Maniatis, Emre Nefiz, Efecan Karaca, Emre Akbaba, M'Billa ve Vagner Love ilk 11'i ile çıkan turuncu-yeşilli takım, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapattı.

Maçın ikinci yarısında, Haydar, Vagner Love, Birol, Maniatis, Emre, Efecan ve M'Billa'nın yerine Remy, N'Sakala, Tolga Tekin, Taha Yalçıner, Cenk Ahmet Alkılıç, Yusuf Serdar Çoban ve Sackey oyuna dahil edildi.

Alanyaspor, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle maçtan 3-0 mağlup ayrıldı.

Alanya ekibi kampta, 25 Temmuz Salı günü Yunanistan'ın Asteras, 27 Temmuz Perşembe günü Almanya'nın Eintracht Frankfurt ve 30 Temmuz Pazar günü Suudi Arabistan'ın El Hilal takımıyla hazırlık maçı yapacak.

    Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
      Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
      Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
      Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
      Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
      Podolski'den Max Kruse açıklaması



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Sıradaki Haber