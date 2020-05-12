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12.05.2020 - 13:24 | | ANKARA (AA) -

Elmas Lig Londra ayağı iptal edildi

Büyük Britanya Atletizm Federasyonu (UKA), Elmas Lig Londra ayağının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Elmas Lig Londra ayağı iptal edildi
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UKA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 4-5 Temmuz tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan organizasyon, sağlık endişeleri yüzünden yapılamayacak.

Elmas Lig'in 2020 takvimindeki 15 etaptan 8'i, pandemi sebebiyle ertelenmişti.

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