12.05.2020 - 13:24 | | ANKARA (AA) -
Elmas Lig Londra ayağı iptal edildi
Büyük Britanya Atletizm Federasyonu (UKA), Elmas Lig Londra ayağının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.
UKA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 4-5 Temmuz tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan organizasyon, sağlık endişeleri yüzünden yapılamayacak.
Elmas Lig'in 2020 takvimindeki 15 etaptan 8'i, pandemi sebebiyle ertelenmişti.