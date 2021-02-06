Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerIng Basketbol Süper Ligi Haberleri Empera Halı Gaziantep Basketbol: 68 - Galatasaray: 61
06.02.2021 - 15:25 | | AA

Empera Halı Gaziantep Basketbol: 68 - Galatasaray: 61

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Empera Halı Gaziantep Basketbol evinde Galatasaray'ı 68-61 mağlup etti.

Empera Halı Gaziantep Basketbol: 68 - Galatasaray: 61
ABONE OL

Salon: Şahinbey

Hakemler: Mehmet Keseratar, Ali Serkan Emlak, Polat Parlak

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 6, Jaiteh 16, Simpson 12, Hayes 15, Can Uğur Öğüt 6, İsmail Cem Ulusoy 4, Orhan Aydın Hacıyeva 7, Tomas, Muhammet Doğan Şenli 2

Galatasaray: Hamilton 17, Trice 11, Motum 11, Jefferson 3, Hüseyin Göksenin Köksal 2, Yiğit Arslan 3, Eray Aydoğan 3, Welliams 11

1. Periyot: 17-20

Devre: 36-30

3. Periyot: 51-43

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'ı yıkan Aaron Boupendza haberi! Resmen açıkladı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Erol Bulut'tan son dakika Luiz Gustavo kararı!

Empera Halı Gaziantep Basketbol: 68 - Galatasaray: 61

    Georgina Rodríguez paylaştı! Ronaldo'ya gelen hediyeler...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Fenerbahçe filede set vermedi
      Fenerbahçe filede set vermedi
    2. Tuzlaspor evinde rahat kazandı
      Tuzlaspor evinde rahat kazandı
    3. Sızdırma soruşturmasında polisten yeni hamle
      Sızdırma soruşturmasında polisten yeni hamle
    4. THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'leri Micic ve Reynolds
      THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'leri Micic ve Reynolds
    5. Galatasaray yine kaybetti!
      Galatasaray yine kaybetti!
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    CANLI | Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük

    CANLI | Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük

    Fenerbahçe - Galatasaray maçı için nefesler tutuldu! Derbi saat kaçta, hangi kanalda?

    Fenerbahçe - Galatasaray maçı için nefesler tutuldu! Derbi saat kaçta, hangi kanalda?

    CANLI| Alanyaspor - Rizespor

    CANLI| Alanyaspor - Rizespor

    Son dakika | Tahkim Kurulu, Dorukhan'a verilen cezayı onadı

    Son dakika | Tahkim Kurulu, Dorukhan'a verilen cezayı onadı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet