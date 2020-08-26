Enner Valencia kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia hangi mevkide forma giyiyor?

Fenerbahçe transfer çalışmalarını yakından takip eden furbolseverler Enner Valencia kimdir sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam İstanbul'a gelmesi beklenen Enner Valencia forvet ve santrafor mevkisinde görev yapıyor. Son olarak Meksika Ligi ekiplerinden Tigres UANL forması giyen Enner Valencia, Ekvador'da dünyaya geldi.

ENNER VALENCİA KİMDİR?

4 Kasım 1989 doğumlu Enner Valencia futbol kariyerine ülkesinin takımlarından olan Caribe Jr. U20 takımında başladı. Sonrasında ülkesinin takımlarından olan CS Emelec'te forma giyen Enner Valencia 2014 yılında Meksika 1. Lig ekiplerinden CF Pachuca takımına transfer oldu. Burada gösterdiği başarının ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'a transfer olan yıldız futbolcu sonrasında Everton'da geçirdiği 1 sezonun ardından yeniden Meksika ligi ekiplerinden Tigres UANL'ye transfer oldu.

Futbolcunun tam ismi ise Enner Remberto Valencia Lastra olarak biliniyor. Ekvador'un San Lorenzo kentinde dünyaya gelen Valencia 30 yaşında ve 1.77 boyunda