Erdoğan Yeşilyurt: "Hakem bana 'Sus lan' diyor"

Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Sivasspor'da futbolcular Uğur Çiftçi ve Erdoğan Yeşilyurt hakem kararlarına tepki gösterdi.

Uğur Çiftçi maç sonu "Boş yere mi itiraz ettik? Görebiliyor muyuz pozisyonu? Maçı konuşmaya gerek yok. İdman yapıyoruz, yol çekiyoruz, ailemizden uzak kalıyoruz. Bunun için mi! Ayıptır ya! Hocam taç diyorum, gözünün önünde, ayıptır ya! Hakem yanlış görebilir, olabilir ama VAR diye bir şey var. Emeğimiz yeniyor!" açıklamasında bulundu.

"Ben konuşuyorum 'Sus lan' diyor bana"

Erdoğan Yeşilyurt ise maçın ardından şu sözleri kullandı: "Arda Hoca'ya hocam demek istemiyorum ya böyle bir saygısızlık olamaz, ben konuşuyorum 'Sus lan' diyor bana. Böyle konuşulmaz ki. Futbolcuyuz, konuşacağız, hakkımız yeniyorsa konuşuruz."

"Adam 1 metre önünde hakemin ya taç pozisyonunda. Bizim hakkımız yeniyor ve buna izin vermem. Yanlış da konuşmak istemiyorum çünkü küçük çocuklar da izliyor. Böyle önüne geçilebilir hatalarla kaybediyoruz. 1 dakika neyi izleyip bekledik biz?"

"Benim telefonuma fotoğraf geldi ben bile hemen gördüm, 1 dakika bekliyoruz orada. Hakkımız yeniyor. Herkes hata yapabiliyor diyesim geliyor ama diyemiyorum."

"Hakemler dikkatli olsunlar, biz de insanız, biz de tartışabiliriz. Belki o an biz görmemişizdir, bizim hatamız olabilir. Biz yenilebiliriz Beşiktaş'a ama maalesef bugün başka şeyler öne geçti."