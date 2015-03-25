Eren Albayrak'ın milli forma mutluluğu

Challenge Trophy turnuvasında İtalya ile bugün deplasmanda karşılaşacak A2 Milli takım kampına çağrılan yeşil-mavili futbolcu, daha sonra Lüksemburg ile yapılacak özel karşılaşma için A Milli Futbol Takımı kampına dahil olacak.

Çaykur Rizespor'da sol bek mevkisinde oynayan ve asistleriyle dikkati çeken Eren Albayrak, AA muhabirine, A2 Milli Futbol Takımı'nda son dönemlerde görev aldığını, A Milli Futbol Takımı'na davet edildiği için büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Milli formayı giymenin herkese nasip olmadığını ifade eden Albayrak, "Ben de bu sezon inşallah ilk kez A Milli tTkım heyecanını yaşayacağım. Çok mutluyum. İstediğim şeyi başardım. A Milli Takım küçüklükten beri her futbolcunun hayalidir" dedi.

Albayrak, daha önce milli takımların birçok kademesinde görev aldığını kaydederek, şunları söyledi:

"A2 ve Ümit Milli Takım'a gittim ama A Milli Takım başka. İnşallah orada da forma şansı bulurum. Elimden gelen her şeyi yaparak bayrağımı en iyi şekilde, gururla taşımak istiyorum. Birçok tecrübeli oyuncu içerisinde ben de kendime yer edinerek uzun yıllar hizmet etmek için çabalayacağım."

Hollanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın gruptan çıkma şansının zor gözüktüğünü ama ne olursa olsun birlik ve beraberlik içerisinde, takım ve ekip olarak en iyi şekilde mücadele etmek zorunda olduklarını vurgulayan Eren Albayrak, "Elimizden geleni yaparak sonuna kadar gideceğiz. İnşallah başarılı oluruz, Türkiye'yi gururlandırırız. Ne olursa olsun pes etmemek gerekiyor. Biz de pes etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Eren Albayrak, milli takımların çeşitli kategorilerde 2006 yılından bu yana 80 kez görev yaparken bu maçlarda 11 gol atma başarısı gösterdi.