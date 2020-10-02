Basketbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerTurkish Airlines Euroleague Haberleri Ergin Ataman: "Bugün çok kötü bir basketbol oynadÄ±k"
02.10.2020 - 00:47 | | AA

Ergin Ataman: "Bugün çok kötü bir basketbol oynadÄ±k"

Anadolu Efes BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu ilk haftasÄ±nda Rusya'nÄ±n Zenit takÄ±mÄ±na 73-69 yenildikleri maÃ§ta Ã§ok kÃ¶tÃ¼ oynadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Ergin Ataman: "Bugün çok kötü bir basketbol oynadÄ±k"
ABONE OL

Anadolu Efes BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu ilk haftasÄ±nda Rusya'nÄ±n Zenit takÄ±mÄ±na 73-69 yenildikleri maÃ§ta Ã§ok kÃ¶tÃ¼ oynadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â 

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aktaran Ataman, "TÃ¼m maÃ§ boyunca iyi bir basketbol oynamadÄ±k. Sadece Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyrekte iyi oynayabildik. Topu taÅŸÄ±yabildik ve ÅŸut imkanÄ± bulabildik. DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ã§eyrekte ise Ã§ok kÃ¶tÃ¼ydÃ¼k. Potaya atak yapamadÄ±k. Kevin Pangos'u durdurmayÄ± baÅŸaramadÄ±k. BugÃ¼n Ã§ok kÃ¶tÃ¼ bir basketbol oynadÄ±k. Bu da normal bir sonuÃ§." ifadelerini kullandÄ±.Â 

Ergin Ataman, tedavi sÃ¼reci devam eden ABD asÄ±llÄ± TÃ¼rk oyuncu Shane Larkin ile ilgili bir soruya, "Normal ÅŸartlarda yarÄ±n dÃ¶nmesi lazÄ±mdÄ±. HenÃ¼z hazÄ±r deÄŸilmiÅŸ. Ben de bilmiyorum ne zaman dÃ¶neceÄŸini." cevabÄ±nÄ± verdi.Â 

Zenit BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Xavi Pascual ise sezona galibiyetle baÅŸladÄ±klarÄ± iÃ§in mutlu olduklarÄ±nÄ± dile getirdi.Â 

Zor bir maÃ§ oynadÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Ä°spanyol baÅŸantrenÃ¶r, "Sezona galibiyetle baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in mutluyuz. Zor bir maÃ§tÄ±. Ä°yi savunma yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Kazanmak iÃ§in savaÅŸtÄ±k. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸin baÅŸÄ±nda oyunun kontrolÃ¼nÃ¼ kaybettik ancak daha sonra oyuncularÄ±m karakterlerini ortaya koydu. Ã–nemli bir galibiyet aldÄ±k." diye konuÅŸtu.

Ergin Ataman: BugÃ¼n Ã§ok kÃ¶tÃ¼ bir basketbol oynadÄ±k

    Transfer | Gaziantep FK, Nouha Dicko'yu kadrosuna kattÄ±...
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA
    1. Ergin Ataman: "Bugün çok kötü bir basketbol oynadÄ±k"
      Ergin Ataman: "Bugün çok kötü bir basketbol oynadÄ±k"
    2. Djokovic, Fransa AçÄ±k'ta üçüncü turda
      Djokovic, Fransa AçÄ±k'ta üçüncü turda
    3. Fatih Terim'den eleÅŸtiri! "BazÄ± oyuncularÄ±n performansÄ±..."
      Fatih Terim'den eleÅŸtiri! "BazÄ± oyuncularÄ±n performansÄ±..."
    4. Rangers'dan maç sonu flaÅŸ Galatasaray paylaÅŸÄ±mÄ±!
      Rangers'dan maç sonu flaÅŸ Galatasaray paylaÅŸÄ±mÄ±!
    5. Son dakika | Trabzonspor'un yeni transferi Djaniny Semedo, Ä°stanbul'da!
      Son dakika | Trabzonspor'un yeni transferi Djaniny Semedo, Ä°stanbul'da!



    YAZARLAR
    TÃœM YAZARLAR

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Son dakika | BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Valentin Rosier Ä°stanbul'a geldi!

    Son dakika | BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Valentin Rosier Ä°stanbul'a geldi!

    Samsunspor, Nadir Çiftçi ile prensipte anlaÅŸtÄ±!

    Samsunspor, Nadir Ã‡iftÃ§i ile prensipte anlaÅŸtÄ±!

    Mehmet AltÄ±parmak: "Hedefimiz Avrupa kupalarÄ±na katÄ±lmak"

    Mehmet AltÄ±parmak: "Hedefimiz Avrupa kupalarÄ±na katÄ±lmak"

    ErtuÄŸrul SaÄŸlam: "TFF 1. Lig'de VAR kesinlikle uygulanmalÄ±dÄ±r"

    ErtuÄŸrul SaÄŸlam: "TFF 1. Lig'de VAR kesinlikle uygulanmalÄ±dÄ±r"

    SÄ±radaki Haber