Ergin Ataman: BugÃ¼n Ã§ok kÃ¶tÃ¼ bir basketbol oynadÄ±k

Anadolu Efes BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu ilk haftasÄ±nda Rusya'nÄ±n Zenit takÄ±mÄ±na 73-69 yenildikleri maÃ§ta Ã§ok kÃ¶tÃ¼ oynadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aktaran Ataman, "TÃ¼m maÃ§ boyunca iyi bir basketbol oynamadÄ±k. Sadece Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyrekte iyi oynayabildik. Topu taÅŸÄ±yabildik ve ÅŸut imkanÄ± bulabildik. DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ã§eyrekte ise Ã§ok kÃ¶tÃ¼ydÃ¼k. Potaya atak yapamadÄ±k. Kevin Pangos'u durdurmayÄ± baÅŸaramadÄ±k. BugÃ¼n Ã§ok kÃ¶tÃ¼ bir basketbol oynadÄ±k. Bu da normal bir sonuÃ§." ifadelerini kullandÄ±.Â

Ergin Ataman, tedavi sÃ¼reci devam eden ABD asÄ±llÄ± TÃ¼rk oyuncu Shane Larkin ile ilgili bir soruya, "Normal ÅŸartlarda yarÄ±n dÃ¶nmesi lazÄ±mdÄ±. HenÃ¼z hazÄ±r deÄŸilmiÅŸ. Ben de bilmiyorum ne zaman dÃ¶neceÄŸini." cevabÄ±nÄ± verdi.Â

Zenit BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Xavi Pascual ise sezona galibiyetle baÅŸladÄ±klarÄ± iÃ§in mutlu olduklarÄ±nÄ± dile getirdi.Â

Zor bir maÃ§ oynadÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Ä°spanyol baÅŸantrenÃ¶r, "Sezona galibiyetle baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in mutluyuz. Zor bir maÃ§tÄ±. Ä°yi savunma yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Kazanmak iÃ§in savaÅŸtÄ±k. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸin baÅŸÄ±nda oyunun kontrolÃ¼nÃ¼ kaybettik ancak daha sonra oyuncularÄ±m karakterlerini ortaya koydu. Ã–nemli bir galibiyet aldÄ±k." diye konuÅŸtu.