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31.03.2020 - 11:10 |

Eric Cantona'yı çıldırtan İstanbul maçı

Manchester United’ın fenomen yıldızı Eric Cantona’nın İstanbul’da Galatasaray’a karşı oynadığı maçla ilgili gerçekler ortaya çıktı.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Manchester United’ın efsane futbolcusu Eric Cantona ile ilgili unutulmaz bir anı İngiltere’de gündem oldu.

Cantona’nın yeni kitabında eski takım arkadaşı Roy Keane, İstanbul’da Galatasaray’a karşı oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçındaki olayları anlattı.
Cantona’nın o maçtaki kırmızı kartı ve kötü sonuca çıldırdığını anektodlarla aktardı.

Fransız yıldızın 1993’de özellikle 3-3’lük sonuç ve daha sonra 0-0 beraberliğe, kırmızı kart görmesine ve yaşananlara çıldırdığını kaydeden Keane şunları söyledi: “Bryan Robson’ın kaşına da yabancı madde geldiği için kaşı açılmış ve 6 dikiş atılmıştı. Cantona atıldıktan sonra polis eşliğinde soyunma odasına gitmek zorunda kalmıştı.

Ama soyunma odasına çılgına dönmüştü. Hatta sahaya geri dönmek için küfür ederek fırladı. Ama biz ve teknik ekiptekiler zor tuttuk. Çok sinirliydi. Dışarıya çıkamazdı çünkü dışarıda çok sayıda Türk taraftar vardı. Cantona aslında güçlü ve büyük bir adamdır. Ama dışarıda çok Türk vardı.”

Eric Cantonayı çıldırtan İstanbul maçı

Eric Cantonayı çıldırtan İstanbul maçı

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