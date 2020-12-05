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05.12.2020 - 12:17 | | ANKARA (AA)

Erkek Boks Milli Takımı, Özbekistan ile ikili kamp yapacak

Olimpik Erkek Boks Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıklarını Özbekistan'da sürdürecek.

Erkek Boks Milli Takımı, Özbekistan ile ikili kamp yapacak
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Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre Erkek Milli Takımı, 7-19 Aralık tarihlerinde Özbekistan'ın Yangiobat kentinde Özbek Boks Milli Takımı ile ikili kamp yapacak. Kastamonu Kadı Dağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayan milliler, yarın Özbekistan'a gidecek. Avrupa Kota Müsabakaları öncesi hazırlıkların çok önemli olduğunu vurgulayan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, milli takımın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Ortak kampın iki federasyonun istediği üzerine gerçekleştirileceğini ifade eden Gözgeç, "2016 Rio Olimpiyatları'nda 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan, dünya boksunda bir numara olan Özbekistan Boks Milli Takımı ile yapacağımız ikili kampın takımımıza büyük katkısı olacağını düşündük. İlerleyen tarihlerde biz de Özbekistan Boks Milli Takımı'nı ikili kamp için Türkiye'de ağırlayacağız. 22 yaş ortalamasına sahip genç ve dinamik bir takımımız var. Amacımız sporcularımızı Avrupa Kota Müsabakalarına en iyi şekilde hazırlamak ve kota müsabakalarından Tokyo biletleriyle dönmek." değerlendirmesinde bulundu.

Olimpik Erkek Boks Milli Takımı'nın Özbekistan kafilesinde Batuhan Çiftçi (52 kilo), Mizan Aykol (57 kilo), Tuğrulhan Erdemir (63 kilo), Necat Ekinci (69 kilo), Serhat Güler (75 kilo), Bayram Malkan (81 kilo), Mücahit İlyas (91 kilo) ve Mehmetcan Işık ( 91 kilo) yer alıyor.

Erkek Boks Milli Takımı, Özbekistan ile ikili kamp yapacak

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