20.06.2020 - 13:36 | | TRT Spor
Erman Kunter kariyerine Fransa'da devam edecek
Türk basketbolunun efsane isimlerinden Erman Kunter, kariyerine Fransa'da devam edecek. Cholet Basket, tecrübeli koçun sözleşmesini 2 yıl uzattığını açıkladı.
Erman Kunter, kariyerine Fransa'da devam ediyor. Tecrübeli koç, Cholet Basket ile olan sözleşmesini 2 yıl uzattı.
Erman Kunterli Cholet, Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle sezon iptal edilmeden önce 25 maçta aldığı 14 galibiyetle 6'ıncı sırada yer alıyordu.
İlk olarak 2003 yılında Cholet'nin başına geçen Kunter, o sezon, takımı küme düşmekten kurtarmıştı.
2006 - 2012 yılları arasında Fransız takımını ikinci kez çalıştıran Türk basketbolunun efsane ismi, 2010'da lig şampiyonluğuna taşımıştı.
Fransız gazetesi L'Equipe tarafından lig tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 5 yabancı antrenörü arasında gösterilen Erman Kunter, 2010 yılında Fransız vatandaşlığı da almıştı.
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