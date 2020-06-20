Erman Kunter kariyerine Fransa'da devam edecek

Erman Kunter, kariyerine Fransa'da devam ediyor. Tecrübeli koç, Cholet Basket ile olan sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Erman Kunterli Cholet, Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle sezon iptal edilmeden önce 25 maçta aldığı 14 galibiyetle 6'ıncı sırada yer alıyordu.

İlk olarak 2003 yılında Cholet'nin başına geçen Kunter, o sezon, takımı küme düşmekten kurtarmıştı.

2006 - 2012 yılları arasında Fransız takımını ikinci kez çalıştıran Türk basketbolunun efsane ismi, 2010'da lig şampiyonluğuna taşımıştı.

Fransız gazetesi L'Equipe tarafından lig tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 5 yabancı antrenörü arasında gösterilen Erman Kunter, 2010 yılında Fransız vatandaşlığı da almıştı.

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