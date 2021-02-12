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HaberlerFenerbahçe Haberleri Erol Bulut, Aykut Kocaman'ın gerisinde kaldı!
12.02.2021 - 07:25 | | Takvim

Erol Bulut, Aykut Kocaman'ın gerisinde kaldı!

Fenerbahçe'de istatistikler adeta S.O.S verdi. Teknik direktör Erol Bulut’un Fenerbahçe’si, maç başına organize hücum istatistiklerinde savunmacı Aykut Kocaman’ın da gerisinde kaldı..

Erol Bulut, Aykut Kocaman'ın gerisinde kaldı!
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Galatasaray derbisini kaybeden ve Türkiye Kupası'na da veda eden Fenerbahçe'de eleştiri okları teknik direktör Erol Bulut'u gösteriyor. Bulut hücum istatistiklerinde "Defans oynatıyor" diye eleştirilen Aykut Kocaman'ın bile gerisinde kaldı.

RAKAMLAR İÇ AÇICI DEĞİL

Erol Bulut'un ekibi maç başına sadece 1.39 organize hücum yapabiliyor. Ersun Yanal döneminde bu rakam 2.77, adı savunmacıya çıkan Aykut Kocaman döneminde ise maç başına 2 olmuştu.

PAS YAPMAYI UNUTTULA

Sarı-Lacivertliler'in maç başına 10 ve üstü pas yaparak gerçekleştirdiği hücum sayısı maç başına 7.9 oldu. Oysa ki Yanal döneminde bu rakam 12.4, Kocaman döneminde 10.2'ydi.

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Erol Bulut, Aykut Kocamanın gerisinde kaldı

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