Son dakika - Emre Belözoğlu'ndan Abdurrahim Albayrak'a cevap! "Sana ne benim futbolcumdan!"

"İrfan Can G.Saray'a gelmeyi çok istedi" Fenerbahçe'ye imza atan İrfan Can Kahveci ile ilgili olarak konuşan Albayrak "Benim hiçbir oyuncuya kırgınlığım olamaz. İrfan Can Galatasaray’a gelmeyi çok istedi, Galatasaraylı olduğunu söyledi. Her oyuncuyu alamazsınız. Biz Başakşehir kulübüne çıkabileceğimiz maksimum rakamı söyledik" dedi.