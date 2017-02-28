Ersan İlyasovalı Hawks kazandı

NBA'e 7 maçla devam edildi. Boston Celtics'e konuk olan Atlanta Hawks, rakibini 16 sayı farkla yendi.

Ersan İlyasova'nın üçüncü kez Hawks formasıyla çıktığı maçta, milli basketbolcu 7 sayı, 4 ribaunt ve bir asistlik performans sergiledi. Hawks'ta Dennis Schroder 21, Dwight Howard ve Paul Millsap 17'şer sayıyla galibiyete katkı sağladılar.

Doğu Konferansı'nın ikincisi Celtics'te ise Isaiah Thomas 19 sayı, Marcus Smart 16 sayı ve Jaylen Brown'ın 15 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Warriors'ın ilk beşinden 97 sayı

Batı Konferansı'nın lideri Golden State Warriors deplasmanda Doğu Konferansı temsilcisi Philadelphia 76ers'ı 119-108 yendi.

Sezonun 50. galibiyetine ulaşan Warriors'ta maça ilk beşte başlayan Kevin Durant (27), Klay Thompson (21), Stephen Curry (19), Zaza Pachulia (16) ve Draymond Green (14) toplam 97 sayı kaydederek galibiyetin mimarları oldu. Ayrıca all-star oyuncusu Curry'nin 11 üç sayı atışının hiçbirinde isabet bulamaması dikkati çekti.

Bu sezonki 37. mağlubiyetini yaşanan 76ers'ta geçen sezon Anadolu Efes'te forma giyen Dario Saric'in 21 sayısı yenilgiyi engellemeye yetmedi.

NBA'de yarın 6 maç oynanacak.

Sonuçlar

Boston Celtics-Atlanta Hawks: 98-114

New York Knicks-Toronto Raptors: 91-92

Philadelphia 76ers-Golden State Warriors: 108-119

Houston Rockets-Indiana Pacers: 108-117

Dallas Mavericks-Miami Heat: 96-89

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 102-95

Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 88-102