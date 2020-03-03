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HaberlerFenerbahçe Haberleri Ersun Yanal'dan flaş ayrılık açıklaması!
03.03.2020 - 20:05 |

Ersun Yanal'dan flaş ayrılık açıklaması!

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, son maçı olan Trabzonspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Yanal, "Bir istişare sonucu buradayım. Böyle bir karar aldık takımın maçı çok yakın olduğu için. Yönetim böyle bir ricada bulundu. İki ayaklı bir tur mücadelesi. İkinci maç için takımıma başarılar dilemek durumundayım." şeklinde konuştu.

Ersun Yanal'dan flaş ayrılık açıklaması!

Ersun Yanal'ın yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Bir istişare sonucu buradayım. Böyle bir karar aldık takımın maçı çok yakın olduğu için. Yönetim böyle bir ricada bulundu. Dirar, Hasan Ali, Emre ve Garry Rodrigues'in problemleri devam ediyor.

Kadromuz belli. Oyuncular çıkıp en iyisini yapacaklardır. İki ayaklı bir tur mücadelesi. İkinci maç için takımıma başarılar dilemek durumundayım.

Bir istişare sonucu buradayım. Böyle bir karar aldık takımın maçı çok yakın olduğu için. Yönetim böyle bir ricada bulundu. İki ayaklı bir tur mücadelesi. İkinci maç için takımıma başarılar dilemek durumundayım.

Ersun Yanaldan flaş ayrılık açıklaması

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