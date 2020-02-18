Eryaman şifreleri! Fenerbahçe'ye özel çalıştı...

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanında aldığı 2-1’lik yenilgiyle zirve yolunda ağır hasar aldı. Eryaman’daki kritik mücadeleyi yitiren sarı-lacivertlileri yıkan isim Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay oldu.



Tecrübeli teknik adam, yardımcılarıyla beraber maçtan önce çok sıkı bir çalışma yaptı. A’dan Z’ye Fenerbahçe’yi analiz eden Akçay, dersine çok iyi çalıştı. Rakibinin maçlarını izleyen ve bilhassa aldığı yenilgilerde nerelerde hata yaptıklarını inceleyen 62 yaşındaki çalıştırıcı, tüm hamlelerinde isabet sağladı.

Özellikle Ersun Yanal’ın Alanyaspor maçındaki 11’le çıkmasını bekleyen ve stoperde Jailson, solbekte de Dirar’ın aksadığını iyi bilen Mustafa Reşit Akçay, bu nedenle sahaya sürdüğü takımda bazı hamleler yaptı.



Yetişme ihtimaline karşın Orgill ve Scarione gibi iki önemli ismini kullanmayan Ankaragücü’nün teknik patronu, devre arasının son günü gelen transferler; Michalak, Lobzhanidze ve Gerson’u hücum 3’lüsüne koydu. Jailson ve Dirar’ın taraflarından zaaflar bekleyen Başkent ekibinin teknik heyeti, çalışmalarının karşılığını aldı.



Ersun Yanal’ın bu 3’lüyü daha önce hiç görmemesinin avantajını kullanan Akçay, adeta satranç oynar gibi maça hazırlandı. En kilit nokta da ‘uzun toplar’dı. Fenerbahçe’nin en önemli defans zaafının savunma arkasına atılan uzun paslar da etkili oldu. Tam 9 isabetli uzun pas rakip savunma arkasına giderken, 5’i tehlikeli oldu; 2’si golle sonuçlandı.

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