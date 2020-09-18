Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBüyükşehir Belediye Erzurumspor Haberleri Erzurumspor'dan imza şov!
18.09.2020 - 18:45 | | ERZURUM (AA) -

Erzurumspor'dan imza şov!

Süper Lig'in yeni takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kadrosuna kattığı futbolcular için toplu imza töreni düzenledi.

Erzurumspor'dan imza şov!
ABONE OL

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerindeki antrenman sahasında düzenlenen imza törenine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle futbolcular ve teknik heyet maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak katıldı.

Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, imza töreninde yaptığı konuşmada, yeni transferlerle takımın Süper Lig'de başarılı bir grafik çizeceğine inandıklarını aktardı.

Geçtiğimiz yıl ortaya konulan başarıların bu sezon da devam etmesi temennisinde bulunan Üneş, "Geçen yıl kupada son 8'e kadar yükseldik. Başarılı bir sezonun ardından yeniden Süper Lig'e çıktık. Geçen haftada da lige Ankaragücü galibiyetiyle başladık. Onursal başkanımız Mehmet Sekmen'in destekleri ve taraftarımızın katkılarıyla ligde yeni transferlerimizle önemli başarılar elde edeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı ve kulübün onursal başkanı Mehmet Sekmen de takıma yeni katılan futbolcuları tek tek tebrik ederek, ligde başarı diledi.

Konuşmaların ardından yeni transferler Arvydas Novikovas, Mitchell Donald, Armando Sadiku, Fabien Farnolle, Arturo Mina, Adolphe Teikeu, Petrus Boumal, Kaan Kanak ve Muhammet Gönülaçar basın mensuplarına tanıtılarak mavi-beyazlı renklere imza attı.

 

Erzurumspordan imza şov

 

Trabzonspor Lewis Baker'i duyurdu!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Erzurumspor'dan imza şov!
    Erzurumspor'dan imza şov!
  2. Son dakika | Beşiktaş yeni transfer Gökhan Töre'nin lisansını çıkardı
    Son dakika | Beşiktaş yeni transfer Gökhan Töre'nin lisansını çıkardı
  3. Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Yeni Malatyaspor-Göztepe maçına geri sayılıyor...
    Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Yeni Malatyaspor-Göztepe maçına geri sayılıyor...
  4. Son dakika | Trabzonspor'un Denizlispor kadrosu belli oldu!
    Son dakika | Trabzonspor'un Denizlispor kadrosu belli oldu!
  5. Gareth Bale, Tottenham için İngiltere'de!
    Gareth Bale, Tottenham için İngiltere'de!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Higuain, Inter Miami'ye transfer oldu

Higuain, Inter Miami'ye transfer oldu

Thiago Alcantara'dan Bayern Münih'e veda mektubu

Thiago Alcantara'dan Bayern Münih'e veda mektubu

Senegalli Assane Diousse resmen Ankaragücü'nde!

Senegalli Assane Diousse resmen Ankaragücü'nde!

Transfer Haberleri | İlhan Parlak yeniden Kayserispor'da!

Transfer Haberleri | İlhan Parlak yeniden Kayserispor'da!

Sıradaki Haber