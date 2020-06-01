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01.06.2020 - 15:18 | | Oğuzhan Ort İSTANBUL (İHA) -

Eski Galatasaraylı Milan Macvan basketbolu bıraktı!

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Sırp basketbolcu Milan Macvan, diz sakatlıklarından dolayı 30 yaşında basketbolu bıraktığını açıkladı.

Eski Galatasaraylı Milan Macvan basketbolu bıraktı!
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Sırbistan Milli Takımı eski kaptanı Milan Macvan basketbolu bırakma kararı aldı.

Bu kararını sosyal medya hesabından açıklayan Macvan, yaşadığı diz sakatlıklarından dolayı profesyonel oyunculuk kariyerini sonlandırdığı belirterek, kendisine katkılarda bulunan antrenörlere, takım arkadaşlarına ve taraftara teşekkür etti. Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden 30 yaşındaki basketbolcu, bundan sonraki kariyerinde de basketbolun içinde olacağını söyledi.

Milan Macvan, kariyerinde Hemofarm, Maccabi Tel Aviv, Partizan, Galatasaray, EA7 Emporio Armani ve Bayern Munih formalarıyla mücadele etti. Macvan ayrıca Galatasaray ile 2012-2013 sezonunda ligde şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Eski Galatasaraylı Milan Macvan basketbolu bıraktı

 

Maç Özeti: Incheon 1 - 4 Pohang
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