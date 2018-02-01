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01.02.2018 - 11:57 | | İSTANBUL (AA)

Eski NBA oyuncusu Butner hayatını kaybetti

Los Angeles kentindetrafik kazası geçiren 38 yaşındaki Butler ve eşi vefat etti

Eski NBA oyuncusu Butner hayatını kaybetti
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ABD'li eski basketbolcu Rasual Butler, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Los Angeles kentinde kullandığı araç devrilen 38 yaşındaki Butler ile 31 yaşındaki sanatçı eşi Leah LaBelle Vladowski olay yerinde vefat etti.

2002 yılında Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Miami Heat tarafından draft edilen Butler, 13 sezonda aralarında Los Angeles Clippers, Chicago Bulls ve San Antonio Spurs'un da yer aldığı 8 takımda forma giydi.

Forvet Butler, NBA kariyerinde 7,5 sayı ve 2,4 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı.

Butler'ın vefatının ardından NBA ve eski takımı Miami Heat'in yanı sıra Dwyane Wade, DeMar DeRozan, Kobe Bryant, Paul Pierce gibi isimler sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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