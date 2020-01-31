31.01.2020 - 14:33 |
Eski Sivassporlu Kamil Grosicki, West Bromwich Albion'da
Bir dönem Sivasspor'da forma giyen Kamil Grosicki, Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion'a transfer oldu.
İngiltere Championship temsilcisi West Bromwich Albion, bir dönem Sivasspor'da forma giyen Kamil Grosicki'yi renklerine kattığı duyurdu.
Polonya Milli Takımı'nda da forma giyen 31 yaşındaki oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme yapıldığı açıklandı. Grosicki en son Hull City'de forma giyiyordu.
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