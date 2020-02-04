EuroLeague, FIBA Avrupa'ya 900 bin avro ve tazminat Ã¶deyecek

EuroLeague organizasyonunun itirazÄ±nÄ± reddeden Temyiz Mahkemesi, FIBA Avrupa'ya 900 bin avro ve faiz, 2 bin avro tazminat ile yargÄ±lamanÄ±n tÃ¼m masraflarÄ±nÄ±n Ã¶denmesini emrederek, ilk davada verdiÄŸi kararÄ± onayladÄ±Â

Mahkeme, FIBA Avrupaâ€™nÄ±n, 2012 yÄ±lÄ±nda onaylanan ve 2017 yÄ±lÄ±nda uygulanmaya baÅŸlanan yeni FIBA takvimi ile EuroLeague anlaÅŸmasÄ±nÄ±n hÃ¼kÃ¼mlerini bozmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar almÄ±ÅŸ oldu.

2004 yÄ±lÄ±nda FIBA Avrupa ve ULEB (Avrupa Basketbol Ligleri BirliÄŸi), Avrupa'da kulÃ¼pler arasÄ± turnuvalarÄ±n organizasyonunu dÃ¼zenlemek iÃ§in bir anlaÅŸma imzalamÄ±ÅŸtÄ±. 2010 yÄ±lÄ±ndan itibaren EuroLeague, ULEBâ€™in FIBA Avrupaâ€™ya olan 400 bin avro Ã¶deme yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlenmiÅŸti. EuroLeague 2012 yÄ±lÄ±nÄ±n AralÄ±k ayÄ±nda, FIBAâ€™nÄ±n 2017 yÄ±lÄ±nda baÅŸlatacaÄŸÄ± yeni takvimi Ã¶ne sÃ¼rerek anlaÅŸmayÄ± bitirmek istemiÅŸti.

PSG Kobe'yi unutmadÄ±