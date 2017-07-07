Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAtiker Konyaspor Haberleri Ezekiel'den Konyaspor'a 3 yıllık imza
07.07.2017 - 18:22 | | DHA

Ezekiel'den Konyaspor'a 3 yıllık imza

Atiker Konyaspor, geçen sezon Al Arabi takımında forma giyen Nijeryalı Imoh Ezekiel ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Ezekiel'den Konyaspor'a 3 yıllık imza
ABONE OL

23 yaşındaki forvet oyuncusu Imoh Ezekiel, Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda bulunan kulüp binasında düzenlenen törenle kendisini yeşil- beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

Imoh Ezekiel, "Burada kendimi kanıtlamak istiyorum. Konya’da bana bu bu şansı verdikleri için herkese çok teşekkür ediyorum. Beklentim takıma çok çabuk uyum sağlamak ve ne yapmamız gerekiyorsa, hedeflerimiz neyse en kısa zamanda onları gerçekleştirmek olacak'' dedi.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. İtalya Serie A'ya 29. hafta maçlarıyla devam edildi
    İtalya Serie A'ya 29. hafta maçlarıyla devam edildi
  2. Chelsea deplasmanda West Ham United'a 3-2 yenildi
    Chelsea deplasmanda West Ham United'a 3-2 yenildi
  3. Son dakika haberler - Balıkesirspor, Yusuf Şimşek'le tekrar anlaştı
    Son dakika haberler - Balıkesirspor, Yusuf Şimşek'le tekrar anlaştı
  4. Mehmet Özdilek: Bugün kazansaydık, ligin yüzde 70-80'lik kısmını halletmiş olacaktık
    Mehmet Özdilek: Bugün kazansaydık, ligin yüzde 70-80'lik kısmını halletmiş olacaktık
  5. Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
    Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor: 1 - Adana Demirspor: 2

BB Erzurumspor: 1 - Adana Demirspor: 2

Yenilmez: 'Kazanıp beklemekten başka şansımız yok'

Yenilmez: 'Kazanıp beklemekten başka şansımız yok'

Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 yendi

Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 yendi

Sıradaki Haber