Ezekiel'den Konyaspor'a 3 yıllık imza

23 yaşındaki forvet oyuncusu Imoh Ezekiel, Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda bulunan kulüp binasında düzenlenen törenle kendisini yeşil- beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

Imoh Ezekiel, "Burada kendimi kanıtlamak istiyorum. Konya’da bana bu bu şansı verdikleri için herkese çok teşekkür ediyorum. Beklentim takıma çok çabuk uyum sağlamak ve ne yapmamız gerekiyorsa, hedeflerimiz neyse en kısa zamanda onları gerçekleştirmek olacak'' dedi.