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HaberlerFenerbahçe Haberleri Falette ısınıyor
11.02.2020 - 07:00 |

Falette ısınıyor

Devre arasında Fenerbahçe’nin tek transferi olarak dikkat çeken Simon Falette, yavaş yavaş form düzeyini yakalamaya başladı.

Falette ısınıyor

Devre arasında Fenerbahçe’nin tek transferi olarak dikkat çeken Simon Falette, yavaş yavaş form düzeyini yakalamaya başladı. Sezonun ilk yarısında Almanya’da E.Frankfurt’ta sadece 1 maçta oynayan Falette’nin maç eksiği bulunuyor.
Ancak fizik kapasitesi ve antrenman ritmi yerinde olan Gineli savunmacının, Kırklarelispor maçında süre alması bekleniyor. Adım adım fiziksel olarak güçlenmeye çalışan 27 yaşındaki oyuncu, hem sol bek hem de stoperde iyi bir alternatif olarak duruyor.

Falette ısınıyor

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