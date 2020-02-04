‘Falette sol bekte oynar’

Almanya’nın ünlü gazetelerinden Bild’in E.Frankfurt muhabiri Yannik Hüber, Milliyet Gazetesi için Simon Falette’nin sol bek oynayıp oynayamayacağını değerlendirdi.



Falette’nin Fenerbahçe’ye çok istekli geldiğini aktaran Hüber, “Nerede görev verilirse oynar, sadece sol bek değil. Çünkü mücadele etmeyi seven, savaşçı bir futbolcu. Fenerbahçe’ye gelmeyi bizzat kendi istedi” dedi.



Detaylı bir sol bek yorumunda bulunan Bild’in muhabiri şu ifadeleri kullandı:

“Simon Falette, E.Frankfurt’ta çoğu kez sol bekte oynadı. Hatta Almanya kariyerinden önce de sol bekte oynadığını biliyoruz. Fenerbahçe’de de pekala bu görevi üstlenebilir. Sol bek oynama özelliği var. Ayrıca Falette’nin güçlü bir fiziği var, sol bekteki mücadeleyi kaldırır. Ancak şunu belirtmek lazım; Falette sol bekte hücuma fazla destek veremez. Yani hücumcu bir sol bek görüntüsü beklenemez. Savunmada işi kurtarabilir, Fenerbahçe’ye peformans olarak katkı sağlar ama hücum özelliği yok.”

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